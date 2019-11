Viral: compró un ventilador de pie en el Cyber Monday y lo que recibió la dejó sorprendida

Una joven publicó en Twitter su fallida experiencia con la compra de un ventilador y varios «engañados» replicaron sus fotos.

Esta semana se destacó por la explosiva cantidad de promociones y ofertas de diferentes sitios de ventas online que les llegaron a los usuarios argentinos, por el Cyber Monday.

Pasajes en avión, paquetes por vacaciones, artículos electrónicos, pero también alimentos y todo tipo de productos como pañales (que fueron prácticamente los más vendidos en estos días), se ofrecieron, y que miles de personas compraron a través de sus celulares, tablets o computadoras.

Sin embargo, hubo un producto en venta de un usuario a través del sitio Mercado Libre que «engañó» a decenas de personas. Se trata de un ventilador que a priori era una gran oferta, pero terminó sorprendiendo a quienes compraron sobre todo por su pequeño tamaño, de apenas 25 centímetros de diámetro en sus aspas.

«Me compré un ventilador en mercado libre por el cyber monday, vi la primer foto y dije WOW ALTO VENTILADOR… hoy me llegó y lo acabo de armar… me río para no llorar», dijo en Twitter Vicky_Astesano, cuya publicación ha tenido hasta el momento más de 3.000 retuits y 53.000 me gusta.

Me compre un ventilador en mercado libre por el cyber monday, vi la primer foto y dije WOW ALTO VENTILADOR… hoy me llego y lo acabo de armar… me rio para no llorar pic.twitter.com/fKSG1LJOhK — 𝑽𝑰𝑻𝑰 🤍 (@Vicky_Astesano) November 7, 2019



Pero la estudiante cordobesa de Recursos Humanos no fue la única distraída a la hora de comprar, ya que varios usuarios replicaron sus fotos con el mini ventilador y la desilusión que les llegó a la hora de recibir la entrega.

A MI HERMANO LE PASO pic.twitter.com/iNA5jcaHdM — Sofía (@msofi93) November 8, 2019

Me pasó lo mismo pero me compré uno ROSA es un ventilador de Barbie pic.twitter.com/GiCpoYTUqC — .🌻. (@_AguileraT) November 8, 2019

Fuente: Los Andes