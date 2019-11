Alberto Fernández visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe y le encomendó «el destino» de la Argentina

En la agenda del lunes, Fernández tiene previsto un encuentro protocolar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y una cena con los principales empresarios de ese país.

El presidente electo, Alberto Fernández, acompañado de su pareja, Fabiola Yañez, visitó este mediodía la Basílica de la Sagrada Virgen de Guadalupe en la ciudad de México.

Fernández fue recibido por monseñor Juan Raymundo Maya Paz, sacristán mayor de la Basílica de Guadalupe, y por monseñor Salvador Martínez Ávila, rector del Santuario.

En su dedicatoria en el libro de la Basílica, el presidente electo destacó la “inmensa alegría de poder visitar y encomendar a la Sagrada Virgen de Guadalupe el destino de nuestra querida Patria Argentina y de todos los pueblos de Latinoamérica”.

Más temprano, durante el desayuno, Fernández les comentó a sus colaboradores que había estado reunido durante una hora con Roberto Lavagna. El ex ministro de Economía, que no volvió sobre su decisión de no sumarse al nuevo gobierno, le hizo un preocupante panorama de la situación económico-financiera que heredará en diciembre.

Aunque tenía previsto acudir a un evento musical del cantautor uruguayo Jorge Drexler, a realizarse en Los Pinos, finalmente Fernández decidió volver a su hotel a almorzar.

Durante la tarde, el presidente electo se reunirá con su equipo para repasar la agenda y ultimar los detalles de su encuentro de mañana lunes al mediodía con Andrés Manuel López Obrador.

En la agenda del lunes, Fernández tiene previsto un encuentro protocolar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y una cena con los principales empresarios de ese país.

Fuente Ámbito e Infobae

