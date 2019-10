Alberto a los industriales: «Vamos a hacer lo que haga falta para que se produzca y se venda»

Alberto Fernández encabezó una recorrida en el Conglomerado Textil Argentino de San Martín. Allí fue recibido por Gabriel Katopodis, actual intendente y reelecto el pasado domingo para los próximos cuatros años, y Teddy Karagozian, empresario y presidente de la textil TN & Platex, quien anunció una inversión de USD 4 millones para reabrir en marzo de 2020 otra fábrica de la misma localidad que debió cerrar en los últimos años por la crisis económica. Durante la recorrida el presidente electo hizo un guiño a los empresarios nacionales. “Vamos a hacer lo que haga falta para que se produzca y se venda», anunció.

“Los Karagozian son una familia que apuestan hace muchos años al país, industriales que invierten y dan trabajo, no solamente aquí en San Martín sino en otros lugares del país. He visitado sus empresas y fábricas en Catamarca y La Rioja. Son los industriales que necesitamos los argentinos, los que invierten, arriesgan y dan trabajo. Y son ellos a los que el Estado argentino les tiene que hacer las cosas fáciles”, sostuvo Fernández, quien estuvo acompañado por el diputado electo Sergio Massa.

“En estos años, a aquellos que querían producir le hicieron todo difícil. El dueño de la fábrica me contaba que en 2015 pagaba la décima parte de energía de lo que paga hoy. Las facturas en gas vienen directamente en dólares y que hoy produce un 30% menos que en 2015. Eso le pasó a la industria argentina y no podemos dejar que siga pasando. La gran diferencia es que nosotros creemos que en Argentina no se debe especular financieramente. Hay que invertir, arriesgar y, al mismo tiempo, poner en marcha más máquinas que empleen a más personas”, indicó el presidente electo.

Y agregó: “Lo que va a salvar a la Argentina es que se produzca y se encuentre trabajo. Me parece que ese es el deseo de todos y cada uno de nosotros. La inmensa mayoría está cansado de levantarse y ver cuál es la tasa de interés que los bancos cobran del Banco Central en un juego especulativo. Nos interesa ver cuánto dinero quieren invertir los que generan trabajo y riqueza en Argentina”.

“Cuando discutimos con los chinos que debíamos proteger la industria textil, la industrial del zapato, del juguete, de las motocicletas, del caucho, estábamos convencidos de que de ese modo la Argentina tenga industria y trabajo. Lo hicimos y lo vamos a hacer otra vez ahora, no tengan dudas. Vamos a poner de pie a la Argentina. Es un gran impulso, porque no estoy equivocado. La inmensa mayoría de los argentinos que trabajan e invierten quieren que los argentinos recuperen su industria y los argentinos vuelvan a trabajar. Los felicito y cuenten con que vamos a hacer las políticas que hagan para que en Argentina se produzca, se de trabajo y se venda”, manifestó.

Fernández también remarcó: “He recorrido esta fábrica y he visto el stock de esta fábrica que tienen, que produjeron y lamentablemente no venden. No venden a pesar de que la importación ha cesado. No venden porque la Argentina no consume, porque han empobrecido a la gente. Ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda. Ese es el esfuerzo que vamos a hacer”.

Cuando abandonó la fábrica fue abordado por los medios y consultado por la transición con el gobierno de Mauricio Macri. Fernández completó: «Estamos ordenando todo tranquilamente”.

Fuente: Infobae.com