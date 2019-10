Una maniobra con una moto de agua desató una discusión que casi termina en tragedia en la Isla del Medio

El lugar ubicado en el río Paraná, en Posadas, fue escenario de una discusión que involucró a un padre de familia, identificado como Hugo Henn y la familia de dos menores de edad que fueron increpados por el primero luego de una maniobra riesgosa con una moto de agua.

Alejandra Llamosas. FM Show

Hugo Henn. FM Show

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la Isla del Medio, lugar ubicado frente a la costa de la capital provincial y que es aprovechado por muchas familias y jóvenes como lugar de esparcimiento.

Alejandra Llamosas, madre de uno de los menores involucrados, denunció el hecho en Prefectura Naval Argentina y explicó cómo ocurrieron los hechos. “Estaban jugando, como es habitual, en la moto de agua, había mucha gente. A unos 100 metros de la Isla, estaba sentado con la moto de agua apagada y de repente ven que la lancha se le venía encima. El hombre chocó la moto de agua y los siguió violentando. Mi hijo no le pidió disculpas, eso es una mentira. Estaba en una crisis de nervios», siguió.

La mujer señaló que los chicos «no hicieron nada grave ni nada malo, hoy tengo que agradecer a Dios que no haya pasado a mayores. Hoy fue una pavada, pero mañana puede costar una pierna, un brazo y hasta matarlos», concluyó Llamosas.

En tanto Henn, cuyos demás datos no trascendieron, se defendió durante una entrevista radial. “Bajo ningún punto de vista quise atropellar a los chicos. Sólo fui a pedirles que dejaran de hacer maniobras, no sabía que sus padres estaban en la isla. Nosotros fuimos a pasar un fin de semana, como cualquiera, con mi familia y amigos a la Isla del Medio. Siempre ocurre, es habitual que menores de edad anden en motos de agua. Le pedimos a los chicos que paren y no me prestaron atención. En un momento, cuando veo que a 80 metros del agua dos chicos cayeron, decidí subir a mi embarcación e ir a pedirles que paren. Cuando vuelvo a la Isla del Medio, los padres pensaron que fui a atropellarlos y me quisieron atacar. Pero le digo que no, no quise atropellar a los chicos”, concluyó.