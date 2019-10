Ataque a universitaria: estudiantes marcharán pidiendo justicia para la joven abusada en el barrio El Palomar

Imagen referencial

Amigos de la víctima y personas en contra de la violencia contra la mujer se reunirán mañana a las 9 horas en el mástil de la Av. Mitre con Av. Uruguay para manifestar en contra de los últimos actos de violencia registrados contra universitarios. Agustina Larrea, amiga de la universitaria afectada y organizadora de la protesta manifestó que se dirigirán hasta el Concejo Deliberante y buscan presentar un proyecto que incluya vigilancia permanente en esa zona.

Agustina Larrea. Radio Libertad

Un grupo de estudiantes amigos de Micaela, la joven atacada en el barrio El Palomar, anunciaron que mañana realizarán una marcha pidiendo justicia y mejores condiciones de seguridad. El punto de encuentro será el mástil ubicado en la Avenida Mitre con Uruguay. Agustina Larrea, amiga de la estudiante y organizadora de la actividad precisó que marcharán hasta el concejo Deliberante.

“Tenemos ganas de presentar un proyecto de seguridad y en contra de la violencia contra las mujeres y pidiendo asignación universal de seguridad permanente no temporaria”.

Agregó que buscan que se empiecen a implementar los protocolos sobre cómo actuar en este tipo de casos. Larrea explicó que a esta marcha acudirán universitarios de diversas instituciones como la UNaM, la Católica de santa Fe, al Instituto Montoya y agrupaciones diversas.

“Todas aquellas organizaciones que tienen una posición en contra de la violencia hacia la mujer se unieron y pedimos a los vecinos un poco de paciencia y que entiendan que la causa lo vale, que necesitamos que esto se vea. No solo están atentando contra nosotros, sino que en un futuro pueden ser sus familias”, dijo.

La semana pasada Mikaela, amiga y compañera de estudios de Larrea, fue atacada por tres hombres quienes abusaron de ella en el barrio El Palomar, con ese incidente ya se han registrado nueve casos -que han sido reportados- de ataques a universitarios en esa zona en los últimos cuatro años y que en el peor de los casos terminó con la muerte de los jóvenes.

Rumores

Comentó que frente a rumores de periodistas que acreditan que fuentes policiales expresaron que la denuncia de Micaela fue falsa y que no concuerda con las cámaras, lamentó esta situación y afirmó que no es posible que se desvíe del objetivo de la marcha y el reclamo, además manifestó que ellos cuando fueron a socorrer a su amiga no encontraron cámaras de seguridad.

En diálogo con Misiones Online, la joven afectada ya había ratificado la denuncia que presentó ante la Comisaría de la Mujer, con el número de Expediente 654/19 del día martes 15 de octubre.

Señaló que se comunicaron con agentes de investigación y que estos expresaron no conocer esos dichos, sin embargo anunciaron que junto a «miki» mañana irán a ver los avances en el caso y el trabajo que la policía está haciendo, porque es el derecho de Mikaela. «Nosotros no queríamos contar lo que la policía nos preguntó: si tenía short o no o porqué estuvo en una cancha de fútbol si es mujer (…) nuevamente estas organizaciones machistas quieren poner a la víctima como culpable».

En relación a la indiferencia popular, expresó: “Me parece que todos los vecinos del Barrio Palomar deben salir de esa zona de temor y ponerse más del lado de las víctimas (…) Deben ser conscientes de que hoy tu hija, tu hermana y tu mamá tuvo suerte porque puede pasar mañana”.