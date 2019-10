Otra estudiante fue atacada cruelmente cuando caminaba por el barrio El Palomar de Posadas

Imagen referencial

Una joven denunció que tres hombres intentaron violarla cuando transitaba por las inmediaciones de las calles Felix Bogado y España en horas de la noche. La policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes, quiénes le hicieron cortes con un pedazo de chapa, mientras la mujer trataba de defenderse. La próxima semana realizarán una marcha para denunciar este hecho y pedir justicia.

Agustina Larrea. Radio Libertad

La historia es de nunca acabar, el Barrio el Palomar nuevamente se tiñe de sangre, una joven fue golpeada y asaltada por tres sujetos, uno de ellos sería paraguayo. El hecho ocurrió el pasado 14 de octubre, antes de la media noche. Cuando la estudiante salía en dirección a su casa, estando solo a cinco cuadras, fue interceptada por estos delincuentes. La estudiante logró escapar de sus captores y se defendió por lo que recibió diversos cortes con chapa y fue trasladada de emergencia al hospital. Agustina Larrea es amiga de la víctima y quién fue la última en verla previo al ataque.

«La encontramos en una avenida, en una calle con muchas cámaras y había mucha gente mirando en la ventana sin hacer nada. La vimos ensangretada y la llamamos de emergencia (…) si no fuera porque se defendió todo sería aun más grave».

Afirmó que debido al fuerte impacto, la estudiante no pudo hacer la denuncia el mismo día, porque le costaba incluso hablar. La joven vive cerca a Puerto Iguazú y su madre tuvo que trasladarse de emergencia a Posadas para cuidar de su hija.

Larrea informó que realizarán una marcha para pedir justicia e invitó a congregarse el próximo miércoles o jueves, aunque darán más detalles al respecto.

«Esta es una zona cerca al comedor, económica de alquileres, cerca de la escuela de enfermería y el módulo de bioquímica y eso es un punto donde deberían aumentar la luz y la seguridad porque hay muchos estudiantes, en especial mujeres».

Barrio El Palomar

No es la primera vez que suscita un hecho como este. El Barrio El Palomar ha sido protagonista de incidentes como el de Melina, la universitaria de 23 años atacada de manera brutal en el barrio El Palomar, declaró este lunes ante el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor. Fuentes del caso confiaron que no aportó mucho, porque no recordaba absolutamente nada de lo sucedido después de que la abordaron de manera violenta sobre la calle Líbano, entre Pedro Méndez y Rebollo.

Otro lamentable hecho y aún no esclarecido totalmente es el de Lucía Maidana, la estudiante de Comunicación Social a la que golpearon y luego le prendieron fuego en un inquilinato de este barrio.

En ese sentido, la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) lanzó un comunicado donde solicitó a las autoridades a tomar conciencia y apoyarlos en el resguardo policial en zonas como el campus, barrio El Palomar y cerca al gimnasio de la facultad y es que los estudiantes también han sido víctimas de la delincuencia en zonas como la del Campus.

Comunicado de la Universidad Nacional de Misiones

– Comunicado –Las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones ponen de manifiesto la preocupación de la… Publicado por Universidad Nacional de Misiones em Quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones ponen de manifiesto la preocupación de la comunidad universitaria ante las reiteradas situaciones de violencia sufridas, en la vía pública, hacia estudiantes mujeres, en inmediaciones de distintas dependencias de esta institución.

En este sentido, se observa la necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad (iluminación, vigilancia, etc) en sectores de la ciudad de Posadas en los que, recurrentemente se registran hechos que ponen en riesgo la integridad de las personas que lo transitan.

Las inmediaciones del Campus de la UNaM, del comedor universitario en el barrio El Palomar, el sector aledaño al Gimnasio y el proyecto Música, ubicados en la intersección de las calles Sarmiento y Jujuy son zonas que requieren de mejores condiciones de seguridad pública.

Es imprescindible implementar corredores seguros en estas zonas recorridas, habitualmente, por numerosas jóvenes universitarias que tienen derecho a hacerlo de un modo confiable.

La protección de la vida de las mujeres también debe ser parte de las políticas de seguridad ciudadana.

Reclamo de los alumnos

En respuesta al comunicado, muchos estudiantes expresaron la necesidad de que la UNaM destine presupuesto para iluminar sus instalaciones en el Campus y reestructure los horarios de clases, porque cuando estas terminan muy tarde .