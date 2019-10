Alberto destacó a Berni y mencionan a Ruanova para Seguridad

El ex ministro se reunió con Perotti para avanzar con la creación del Consejo Nacional de Seguridad.

Alberto Fernández destacó el martes a Sergio Berni, que lo miraba desde una de las primeras filas durante el acto en el PJ. El candidato del Frente de Todos pidió que dejen de “inventarle peleas”, en un esfuerzo por negar internas de cara a su eventual gobierno.

“Van a hacer lo imposible por hacernos discutir. Todos los días me plantean una pelea nueva: que cómo me llevo con Cristina, que si los chicos de La Cámpora son buenos, si me aprietan”, arrancó Alberto. Luego, en un guiño al ex ministro, ironizó: “Hoy leí que estoy muy enojado con Berni. Pobre, lo veo ahí a Berni, y yo ni me enteré que pensábamos distinto con el pobre Berni”.

Alberto todavía no dio una señal clara sobre los nombres que baraja para seguridad, pero estudia la creación de un Consejo Nacional como el que tiene Donald Trump en Estados Unidos para combatir el delito, con el detalle novedoso de que estaría integrado por gobernadores y referentes de la oposición para abordar la problemática de seguridad de modo “institucional”. Como supo LPO, la semana pasada Berni visitó al gobernador electo de Santa Fe, su amigo Omar Perotti, para empezar a delinear este proyecto.