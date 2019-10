Alberto Fernández negó una pelea con Sergio Berni y evalúa la creación de un Consejo de Seguridad

El exministro se Reunió con Perotti para avanzar en el proyecto.

Alberto Fernández destacó el martes a Sergio Berni, que lo miraba desde una de las primeras filas durante el acto en el PJ. El candidato del Frente de Todos pidió que dejen de “inventarle peleas”, en un esfuerzo por negar internas de cara a su eventual gobierno.

“Van a hacer lo imposible por hacernos discutir. Todos los días me plantean una pelea nueva: que cómo me llevo con Cristina, que si los chicos de La Cámpora son buenos, si me aprietan”, arrancó Alberto. Luego, en un guiño al ex ministro, ironizó: “Hoy leí que estoy muy enojado con Berni. Pobre, lo veo ahí a Berni, y yo ni me enteré que pensábamos distinto con el pobre Berni”.

Alberto todavía no dio una señal clara sobre los nombres que baraja para seguridad, pero estudia la creación de un Consejo Nacional como el que tiene Donald Trump en Estados Unidos para combatir el delito, con el detalle novedoso de que estaría integrado por gobernadores y referentes de la oposición para abordar la problemática de seguridad de modo “institucional”. Como supo LPO, la semana pasada Berni visitó al gobernador electo de Santa Fe, su amigo Omar Perotti, para empezar a delinear este proyecto.

Lo cierto es que la idea de hacer una mesa integrada por distintos referentes también dilata posicionar un nombre en un terreno bastante incierto, donde la figura de Berni podría tener el veto de Cristina Kirchner, en una relación quebrada después de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Pero además, sectores del kirchnerismo no le perdonan su amague de lanzarse como candidato a gobernador con el impulso de Daniel Scioli, en una jugada que nunca se concretó pero que -creen- fue empujada por Cambiemos para dividir al peronismo.

Alberto repite que quiere caras nuevas, no quiere gente que ya haya encabezado ministerios. Se habla de León Arslanián como una suerte de asesor externo -un rol similar al que podría tener Ginés González García en Salud- y algún “tapado” para seguridad.

En ese contexto, LPO supo a través de distintas fuentes que el nombre que suena con más fuerza es el de Gonzalo Ruanova, ex secretario del Consejo de Seguridad interior en la época Berni y también de su sucesora, Cecilia Rodríguez. Su paso por ambas gestiones de seguridad lo hace tener contacto con esos dos mundos. Además, en el peronismo destacan su relación política previa con Alberto y su cercanía a Matías Lammens.

También circula el nombre de Sabina Frederic, una antropóloga que visita con frecuencia las oficinas de México e integra Agenda Argentina. Durante la gestión Nilda Garré fue subsecretaria de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, un área que manejaba Germán Montenegro. Hoy ambos integran los equipos técnicos del Frente de Todos, aunque él está en la comisión de Defensa y ella en la de Seguridad, lo que potencia las versiones de un salto al ministerio. Sabina cumple con un mandato que repiten cerca de Alberto: quieren más mujeres en el gabinete.

