Badaracco hizo podio en el Turismo de Pista

Martín Badaracco (Toyota Etios) hizo podio en la final de la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se disputó en el Autódromo de Río Cuarto, Córdoba.

Badaracco largó tercero y en las primeras vueltas luchó por la punta de la carrera, pero a medida que iban pasando las vueltas, el motor del Etios iba perdiendo rendimiento por lo que perdió distancia con los punteros. Fue así que cayó al quinto lugar de la competencia.

Sobre el final Badaracco intentó recuperarse pero no y terminó en la quinta posición, subiendo al podio, ya que en el Turismo Pista los seis primeros suben al podio. El ganador de la Clase 3 fue Gonzalo Antolín (Chevrolet Corsa).

“Tuvimos mucha pérdida de rendimiento en el motor, no sabemos que pasó, pero se iba cayendo vuelta a vuelta y no nos dejó seguir de cerca a los punteros”, explicó Badaracco.

Por su parte, Juan Pablo Urrutia (Renault Clío) llegó en la 24° “entramos a boxes y ahí perdimos todo. El auto vibraba y pensé que era una goma pinchada pero no era, así que una pena la decisión que tome. Vamos a pensar en la próxima que es en casa”, contó Urrutia.

Mientras que Martín Blasig (Renault Clío) no pudo terminar la final ya que se rompió el motor cuando faltaba una vuelta.

En la Clase 2 el apostoleño Facundo Bustos (Ford Ka) se ubicó en la décima posición. Danilo Gil (Chevrolet Corsa) fue el vencedor.

“Pudimos cumplir con el objetivo que nos habíamos trazado que era terminar entre los diez, así que me voy contento. Ahora viene Oberá y tengo muchas ilusiones”, explicó Bustos.

En la Clase 1, el posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) hizo una gran carrera, terminó tercero en pista, llegó a subir al podio, pero después se conoció una sanción que por un toque con Ruben Arguissain y fue excluido, por lo que Abente se quedó con las manos vacías. Francisco Coltrinari (Fiat Uno) fue el ganador de la Clase 1.

“Tuvimos un gran auto pudimos estar en la pelea todo el fin de semana. El toque para mi es de carrera, pero las autoridades no lo creyeron así y me excluyeron, la verdad es que me vuelvo con bronca, pero con la tranquilidad de haber encontrado el auto” explicó Abente.

La próxima fecha tendrá lugar entre los días 11,12 y 13 de octubre en el Autódromo de Oberá.

CP-AD