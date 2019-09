Posadas: desde el municipio aseguran que es imposible pasar a planta permanente a 700 empleados en el final de la gestión de Losada

El secretario de Gobierno Municipal Fabián Florentín se refirió al conflicto con empleados municipales que ayer habían comenzado un paro por tiempo indeterminado pero en horas de la tarde se dictó la conciliación obligatoria desde el Ministerio de Trabajo. El funcionario explicó que el cumplimiento en las últimas paritarias se ha dado en cuanto a retribuciones recibidas por los trabajadores pero que respecto a pedido de pase a planta permanente a 700 empleados, no pueden dar cumplimento con esto porque se lo impiden las normas vigentes y más aún terminando la gestión. “Se imaginan si cada intendente pasa a planta a una cierta cantidad de personas antes de irse qué le queda para el que asume”, dijo.

En contacto con los medios dentro del edificio municipal, Florentín dijo que “el municipio tiene que cumplir con la normativa vigente que no nos permite hacer una semejante cantidad de pase a planta permanente de empleados, más aún terminando la gestión”, agregó.

A su vez añadió que saben de la necesidad de la gente por la situación económica actual. “Sabemos y entendemos la situación pero no podemos. El acuerdo en abril se cumplió en cuanto al pago de las retribuciones pero no podemos cumplir con algo que la ley no lo permite”, insistió.

Respecto a la conciliación y los pasos a seguir, dijo que van a apostar al diálogo con fines de resolver el conflicto y que mientras esté la conciliación obligatoria se garantiza que no van a volver las medidas de fuerza.

El reclamo del SOEMP según expreso su secretario general, Daniel Porto, consiste en el pase a planta permanente y cambio de categoría de unos 700 trabajadores que se había fijado en la última paritaria. “Todo lo acordado como los pagos e incrementos se está cumpliendo, pero no el pase a planta permanente ni de los empleados sin relación de dependencia. Es el único reclamo”, dijo el gremialista.