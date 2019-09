Indignante: un violador serial quedó en libertad y se toma fotos donde abusó de sus víctimas

Dimitris Aspiotis fue condenado a 52 años de prisión; sin embargo fue liberado después de cumplir solo nueve años de su pena. Ahora, la Justicia le permitió regresar al lugar donde atacó a siete mujeres.

En 2012, el violador serial conocido como “la Bestia de Kavos” fue condenado a 52 años de prisión por haber abusado sexualmente de siete mujeres británicas en la isla griega de Corfú, un destino paradisíaco en el mar Jónico.

Sin embargo, menos de una década después recuperó su libertad y publicó una serie de selfies en el lugar donde cometió los delitos.

Sus víctimas están indignadas con la decisión de la Justicia y aseguran que nadie les advirtió de la liberación de su agresor.

Según confirmaron medios británicos, Dimitris Aspiotis fue condenado por una serie de violaciones en un complejo turístico de Kavos. Y si bien la Justicia lo juzgó por siete casos, la policía de la isla estima que agredió a más de 100 turistas.

Una de las víctimas es Kayleigh Morgan, quien tenía 23 años cuando Dimitris la arrastró hacia un bosque y la violó durante 14 horas. Aunque había pedido que preservaran su identidad decidió salir del anonimato y contar el calvario que sufrió en primera persona.

“Quiero saber por qué está fuera. No creo que haya cambiado. Una persona así nunca puede cambiar y ahora estoy aterrorizada de que vuelva a hacer lo que me hizo a más víctimas. Cuando escuché que estaba libre, quedé en estado de shock”, aseguró.

El diario británico The Daily Mail detalló que la liberación anticipada de Dimitris fue el resultado de una ley aprobada por el anterior gobierno socialista de Grecia, que permite reducir las condenas a cambio de un buen comportamiento.

A Kayleigh, que trabajaba en una agencia de viajes en 2010 cuando el agresor la violó, un juez le dijo que dejara el incidente atrás y disfrutara de su vida después de que ella presentara las evidencias en el juicio. Nadie le notificó que lo iban a liberar.

En declaraciones al Sunday Express, Dimitris argumentó que como ahora está en pareja, no volverá a repetir los ataques.

“Conocí a una chica y solo pienso en ella ahora. No se me permite salir de Corfú, pero me dejaron verla en Paxos”, contó en una insólita entrevista al mencionado medio.

Además, aseguró que no constituye “un peligro” para el resto ya que se recuperó de su adicción a la cocaína.

