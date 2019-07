Polémica: violó a una joven, viralizó el video y el juez lo absolvió por ser “de buena familia”

Un crimen en Estados Unidos se convirtió en un escándalo nacional y tiene como protagonista a un adolescente que violó a una joven durante una fiesta y a un juez que lo exoneró por considerarlo “de buena familia”.

El episodio ocurrió con un descontrolado festejo que incluyó alcohol en exceso. La víctima casi no podía mantenerse en pie por su alto nivel de ebriedad y el agresor aprovechó la oportunidad para abusar de ella. Sin embargo, eso no fue todo: filmó lo ocurrido y lo viralizó entre sus amigos.

“Fue un abuso y no una violación”, consideró el magistrado James Troiano quien entre sus consideraciones para perdonar al violador expuso que se trata de una persona de “buena familia” y con posibilidades de estudiar en una universidad de prestigio.

La joven fue llamada Mary, como seudónimo para proteger su identidad. Un grupo de jóvenes que estaban en la fiesta comenzaron a darle nalgadas, pero no se dio cuenta de los golpes hasta el día siguiente por su estado de ebriedad. El peor momento ocurrió cuando uno de los muchachos aprovechó su condición y la violó. “Cuando tu primera vez es una violación”, escribió el violador en un mensaje que le envió a sus amigos con el momento del ataque sexual.

Todo fue confuso y el agresor negó el ataque. Mary no tenía registros de lo ocurrido, pero meses más tarde descubrió las imágenes y le pidió a su madre que se pusiera en contacto con las autoridades judiciales para iniciar una demanda.

Desafortunadamente para ella, la respuesta del juez no fue la que ella esperaba. Troiano consideró que el episodio fue una “agresión sexual” pero no una violación y afirmó que no fue un “caso tradicional” ya que no se involucraron armas o más de dos hombres.

“No lo sé… el joven proviene de una buena familia que lo puso en una escuela excelente donde le iba muy bien. Claramente es un candidato no sólo para la universidad, sino probablemente para una buena universidad. Sus puntajes de ingreso a la universidad fueron muy altos”, explicó.

Fuente: Radio Mitre