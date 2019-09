¿Cómo tener pestañas más largas y abundantes en pocos pasos?

Podemos utilizar el momento justo antes de irnos a dormir cuando realizamos nuestra rutina de belleza, y aprovechar que limpiamos nuestras pestañas de restos de maquillaje.

Para comenzar un buen tratamiento, las pestañas deben estar libre de suciedad asi penetrara mucho mejor cualquier producto que coloques en ellas y de esta manera vas a lograr que tus pestañas crezcan sanas, con más fuerza y se alarguen.

Las Pestañas forman una parte muy importante en nuestro arreglo facial, quedan súper lindas si las tenemos en cantidad y de un largo (cual estrella de Hollywood) que reflejen la belleza de nuestra mirada.

Para ello te vamos a recomendar unos pocos productos que al usarlos diariamente vas a lograr resultados sorprendentes pero eso sí, tenes que armarte de una rutina a raja tabla.

Es real que hay muchos factores que inciden tales como la genética, la edad, salud, cambios hormonales o hasta problemas nutricionales que pueden afectar la salud de nuestras pestañas. Pero ello puede revertirse y conseguir unas pestañas de ensueño, lo importante, es cuidarlas y tener en cuenta que son frágiles pero con unos pocos cuidados las podemos potenciar.

Algunas recomendaciones:

Podés optar por usar productos caseros como aceites de oliva, coco, almendras o ricino. Cualquiera de ellos contiene los elementos necesarios y brida los beneficios necesarios para potenciar el crecimiento, grosor y hasta darles un tono más oscuro a las pestañas. La manera de colocarlos es muy sencilla podes usar hisopos de algodón y colocarlo directamente sobre las raíces de las pestañas de arriba y de abajo también, a no olvidar (también es recomendable usar un pincel finito estilo liner para que la aplicación sea más directa y precisa)

También podes aprovechar los beneficios del te verde o de manzanilla, como los vas a utilizar? Vas a preparar un te , cualquiera de las dos opciones, que el resultado de la preparación sea de color oscuro debe ser bien fuerte para poder obtener todas la propiedades . Vas a usar un poquito de algodón y mojarlo del te frotando muy suave las pestañas para que se impregnen de la potencial preparación (si el te esta aun tibio te va a dar da mejores resultados)

Sea colocándote aceites o te, lo que debes tener es mucha constancia y paciencia porque los resultados no los vas a ver de la noche a la mañana. Aproximadamente vas a notar cambios después de los dos primeros meses de usarlos, recordá que lo ideal es hacerlo por la noche y al levantarte enjuagar muy bien tus ojos.

Después podes colocar tranquilamente tu mascara favorita de pestañas (Rimel) eso si, te recomiendo no abusar de las que son a prueba de agua ya que tienen algunas desventajas. Una de ellas es su potente adhesivo que tiene lo que puede dañar las pestañas y justamente lo que queremos es sanarlas en este caso.

Entonces lo recomendable es que uses las que son al agua, estas mascaras de pestañas lavables están diseñadas para que puedas removerlas, con sólo agua y jabón. Esto ayuda no sólo a que tardes menos tiempo en desmaquillarte sino que también a que no te friegues demasiado tus ojos y arruines la piel del rededor de los ojos que es muy sensible.

Por: Mariana Astegiano, Maquilladora & Cosmetóloga.