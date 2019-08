Facundo Manes dejó un mensaje a los jóvenes: “No existe mejor acción que la relación humana, directa y no a través de una pantalla”

De visita en Posadas, a donde llegó para presentar su último libro, Facundo Manes brindó ayer una magnifica disertación en el marco de la Expouniversitaria 2019 que se realiza en la Costanera. El neurocientífico consideró que si se invierte en la nutrición de los chicos, se invierte en conocimiento, el país puede ser totalmente diferente en una década. Destacó que la tarea del docente debe ser la más prestigiosa del país pero también ellos deben actualizarse a los tiempos modernos. Les dejó un mensaje a los jóvenes que no existe mejor acción que la relación humana, directa y no a través de una pantalla y que no haya nada que valga más que el cerebro de los seres humanos.

Facundo Manes, prestigioso neurólogo, neurocientífico y político argentino creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), presidente de la Fundación INECO, ex rector de la Universidad Favaloro y Director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, es además un reconocido influencer por su visión de un necesario cambio que asegura está ligado “al valor transformador que tiene el conocimiento”.

Manes dejó varios conceptos interesantes y dentro de su magistral charla ante un gran marco de público, consideró y trató de que los chicos que lo escuchaban atentamente, comprendan que no hay algo más valioso que el cerebro de los seres humanos. Ni siquiera el celular o la computadora más valiosa pueden producir lo que el cerebro bien empleado. Y la educación es la mejor herramienta que pueden tener.

En este contexto destacó lo que puede significar el acceso a la educación. Dijo que el docente debería ser el trabajo más prestigioso del país. “Pero cada docente debe reinventarse, las cosas que enseñaban antes uno no las sabía, hoy en día con el acceso a internet se sabe muchas cosas. Lo que debe ser importante es la forma de comunicar, buscar la manera de motivar, inspirar y guiar a los estudiantes. No hay nada más importante que el docente pera no es como antes”, dijo.

Habló de la importancia de vincularse entre seres humanos. Tanto esporádicamente o de manera permanente, como encuentros con amigos o familiares, ya sean ocasionales o habituales. “Yo puedo tener un millón de seguidores en facebook pero eso no me produce la alegría que me da encontrarme cara a cara con un amigo o conocer a alguien que no lo había hecho de manera personal”, agregó.

En este sentido aseguró que más allá de la tecnología, el contacto humano siempre va a ser lo fundamental. “Sentirnos solos nos mata. Somos seres sociales y si la mayor parte del día decidimos volcamos a la tecnología eso nos agota mentalmente. La gente que nos rodea también influye en nosotros y está demostrado mediante un estudio que duró décadas, que la mayor proyección de felicidad se demuestra con la cantidad de amigos que tenemos desde chicos”.

También habló que muchas veces la Argentina como país está pensando solamente en el presente y no en futuro. Por eso se estanca y que cuando se pueda comprender que la inversión en ciencia y tecnología le dará la posibilidad de tener una mayor producción, el país va a crecer como lo hicieron otros tantos países que incluso tenían menos recursos.