Stelatto propone incorporar agentes de tránsito para supervisar el uso de los puentes peatonales

El actual representante de la Dirección Provincial de Vialidad, Leonardo “Lalo” Stelatto e intendente electo de Posadas afirmó que para contrarrestar las altas tasas de accidentes de tránsito urge que se dé un acompañamiento . Además recordó que cumplirán su promesa de campaña e incorporarán un centro de atención al ciudadano que permitirá facilitar los servicios para los vecinos y agilizará el tránsito en el centro.

Leonardo Lalo Stelatto. Canal 12

El presidente de la Dirección de Vialidad y próximo intendente de la localidad de Posadas afirmó que tomarán acciones para promover el uso adecuado de los puentes peatonales y así contrarrestar las altas tasas de accidentes de tránsito.

Para ello incluirán inspectores de tránsito en zonas donde hay puntos oscuros de accidentes como el cercano al campus de la UNaM, el puente antes del arroyo Zaiman, entre otros.

“Hay que acompañar al peatón con una capacitación o con un inspector de tránsito peatonal que lo dirija y le indica por dónde puede o no circular (…) no son muchos los puentes peatonales y podemos poner un inspector que no permita que circule al mismo nivel de la calzada”.

Estas acciones se tomarían al asumir el cargo como intendente. Añadió que en su gestión quieren seguir con la idea de generar una secretaría de movilidad urbana, que incluirá un departamento de transporte y tránsito, en esta último se debe estudiar muy bien la parte vehicular y peatonal.

“Esta secretaría tendrá un centro de control de tránsito donde podamos tener visualizados todos los puntos más complicados de la ciudad y donde no nos encontremos con sorpresas como un embudo o embotellamientos”. Este sistema incluiría un centro de cámaras de vigilancia.

al ser consultado si esta propuesta requería de más recursos humano, Stelatto no precisó ello en vista que aún no tienen fijo su presupuesto. No obstante señaló que “cuando asuma mi gestión quiero trabajar con el recurso humano que ya trabaja en el municipio”.

Presupuesto

En relación al presupuesto de Dirección Provincial de Vialidad explicó que la comisión encargada aún nbo ha podido precisarlo por la devaluación del peso. “Estamos medio sensibles a los movimientos del mercado para poder cerrar bien el número del presupuesto, pero sí tenemos obras previstas en diferentes sectores de la provincia y que dan continuidad y seguridad vial y ya hemos licitado un puente sobre el Arroyo San Francisco en Andresito también tenemos el puente sobre el arroyo Cuña Pirú en la Ruta 7 , entre otros”.

Señaló que a través de estas medidas buscan que los vecinos de Posadas puedan circular con libertad y comodidad. “El vecino de la ciudad deba trasladarse cómodamente, donde sabemos que uno puede subirse y estar cómodo y eso evitaría mucho el movimiento vehicular y en estos días vendrá un ingeniero para ver cómo iríamos organizando el transporte”.

Atención a los vecinos

Para promover la descentralización municipal afirmó que se creará un centro de atención y anunció que ya están en conversaciones con algunas entidades. La idea es poner oficinas a disposición de los vecinos, como bancos, rentas, entre otros , para que no vayan hasta el centro para hacer sus trámites. “Hay determinados lugares donde queremos poner esos centros de atención al vecino”.

Balance

Stelatto afirmó que a pesar de los vaivenes económicos lograron avanzar con las obras y destacó la administración del Gobierno Provincial.

En relación a Vialidad afirmó que están trabajando fuertemente en todos los programas que tienen en la provincia, los puentes y de pavimento sobre empedrado. Vamos los 200 puentes concatados y 160 hechos y seguramente para mediados de diciembre van a cerrar”

Explicó que conversó con Oscar Herrera Ahuad para dar continuidad a los proyectos. Agregó: “Todas las obras las iremos finalizando, pero más allá debemos entender que hay situaciones de conectividad que continúan más allá del 10 de diciembre y que son necesarios para el vecino de Posadas”.