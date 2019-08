“Estamos deseando un país federal en serio”, remarcó Passalacqua en Paraná

El gobernador de Misiones, en una entrevista en canal 9 de Paraná habló de su apoyo a Alberto Fernández y reiteró que también podría ir a la Corte por los fondos coparticipables. Además adelantó que junto al gobernador Bordet, gestionan un vuelo que conecte Buenos Aires, Paraná, Posadas y las Cataratas del Iguazú.

#AHORA entrevista en #Telenoche @NueveLitoral en la víspera de la inauguración del Consulado de #Uruguay con sede en #Paraná. Para nosotros, por la historia que nos hermana, es muy importante este acontecimiento. pic.twitter.com/yZhnS1Cj4y — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 27, 2019

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua viajó ayer a Entre Ríos para participar de la presentación del Consulado de Uruguay y, previamente, brindó una entrevista al programa Telenoche que se emite por canal 9 de Paraná, donde dejó varias definiciones políticas, económicas y una importante gestión para conectar, vía aérea, a entrerrianos y misioneros. El primer mandatario provincial se refirió al apoyo a Alberto Fernández y la intención que tiene Misiones de ir la Corte Suprema de Justicia para reclamar los fondos coparticipables “que son de los provincianos”, remarcó.

Consultado sobre los proyectos en común entre Misiones y Entre Ríos, Passalacqua señaló que se firmó con Gustavo Bordet la posibilidad de un vuelo entre Misiones y Entre Ríos, “que sería fabuloso. Estamos muy entusiasmados, porque estamos cerca pero lejos a la verdad. Estamos trabajando en eso”. Y agregó. “Estamos deseando un país federal en serio, donde sea horizontal la toma de decisiones estratégicas. Ya firmamos un acuerdo para conectar los puertos y ahora avanzamos en este sentido”.

Sobre los fondos coparticipables, el gobernador de Misiones repitió lo que ya había declarado en Posadas, cuando dejó inaugurada la Expo Universitaria: “Pedimos soluciones y se hicieron las cosas incorrectamente desde Nación. Y los errores desde Nación no podemos pagarlos los provincianos. Y digo provincianos porque nos ponen en una falsa dicotomía de Provincias versus personas, cuando las provincias son personas, no sólo accidentes geográficos”. Agregó que “el gobernador representa personas, y ese dinero es producto del sudor de los entrerrianos y los misioneros. Son 1300 millones de pesos en nuestro caso, y enterarnos por la TV de estos recortes es muy malo”. Y sobre la decisión de emular a otros colegas que ya hicieron la presentación ante la corte, Passalacqua anticipó: “Queremos una compensación, de alguna manera. Siempre soy muy optimista, pero si no pasa nada tenemos el escrito preparado”.

Elecciones

Consultado sobre el panorama político de cara a las próximas elecciones, Passalacqua expresó: “Apoyamos a Alberto Fernández. No estamos observando nada en el horizonte que mute los resultados de las PASO, excepto parches o medidas improvisadas, poco serias. Hay que seguir día a día. Hoy fue un día muy malo, pero no hay que quedarse empantanado, pero hay que mirar para adelante”.

El gobernador de Misiones contó que cuando Alberto Fernández estuvo en Misiones, “comentó su voluntad de trabajar con los gobernadores, con un esquema horizontal, federal. Y trabajar con los ciudadanos del interior. Que se diga ya es importante y creo que se va a hacerlo. Nosotros siempre anhelamos que nos escuchen, a nosotros nos cuesta mucho todo”.

DG