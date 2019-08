Passalacqua advirtió que Misiones no desistió de reclamar ante la Corte por la baja del IVA y Ganancias y que “espera una respuesta” por parte de Nación

El gobernador Hugo Passalacqua afirmó que la Provincia sigue firme en su postura de reclamar una compensación por la caída de coparticipación que acarreará la reducción de IVA y Ganancias aplicada por el Gobierno nacional. Indicó que Misiones tiene preparada una acción ante la Corte Suprema que será presentada “en el momento que convenga”, aunque dejó abierta una ventana de negociación con Nación para evitar la judicialización del reclamo: “estamos esperando una respuesta, queremos soluciones”, dijo.

El paquete de emergencia anunciado por el presidente Macri luego de la derrota del Gobierno nacional en las Paso hizo crujir la relación de la Nación con las provincias. Dos de las medidas anunciadas, la baja del IVA a alimentos y la suba del mínimo no imponible de Ganancias, impactan de lleno en la recaudación coparticipable y con ello en los recursos propios de las provincias. 19 gobernadores, todos los que no están alineados a Juntos por el Cambio, plantearon sus reclamos la semana pasada y ayer 13 de ellos presentaron sendos recursos de amparo ante la Corte Suprema.

Misiones está entre las seis provincias que participaron de la reunión de la semana pasada pero que hasta ahora no recurrieron a la Corte. El gobernador Passalacqua afirmó que desde su administración todavía no judicializaron el reclamo como una muestra de apertura al diálogo, pero aclaró que esa opción no está descartada.

“Lo haremos en el momento que convenga, estamos esperando una respuesta, queremos soluciones. No hay que tener frenesí”, señaló.

El mandatario destacó que las medidas anunciadas por Macri implican una pérdida de 1.200 millones de pesos para Misiones solamente en el último cuatrimestre del año. “Es mucho dinero, no discuto la medida, pero no a costa del dinero de los misioneros. Es mi deber de buen misionero defender esos fondos. A veces en Buenos Aires no entienden que en las provincias no son un mero accidente geográfico, en las provincias vivimos personas y ese dinero les corresponde a esas personas, es producto del sudor de los misioneros”, dijo.