El Centro Integral contra las Violencias sigue brindando respuestas al barrio San Jorge

Desde su apertura, el gabinete de profesionales ha brindado asesoramiento y contención al alto porcentaje de demandas sociales que han recibido por parte de la comunidad del barrio San Jorge.

Desde julio de este año, gracias al trabajo en conjunto entre la Asociación Jardín de los Niños y la Dirección de Equidad de la Municipalidad de Posadas, funciona el Centro Integral contra las Violencias en pleno corazón del barrio San Jorge. Este espacio de carácter social, responsable y gratuito, recibe diariamente incontables demandas de la comunidad.

El gabinete de profesionales integrado por la abogada, Carolina Rodríguez; la psicóloga Ivana Zadorozne y la trabajadora social, María Soledad Villalba recibe las diferentes demandas de los vecinos del barrio San Jorge, y en un compromiso multidisciplinario, realizan los respectivos trabajos de asesoramiento, contención y derivación a las instituciones encargadas de ejecutar dichas soluciones. “Las demandas que están atendiendo en principio son diversas, si a pesar de que el Centro está especialmente preparado para atender casos de violencia. Pero se presentan otras situaciones donde ellas dan atención, asesoramiento, contención, en lo que tiene que ver con solicitudes de informes escolares, asesoramiento e intervención en cuanto a trámites de pensión, manutención, entre otros”, señaló la coordinadora del Centro, Rita Lazlo.

Dicho espacio, se encuentra funcionando en la sede del Centro Social y Comunitario del barrio San Jorge y brinda asesoramiento, contención y acompañamiento profesional gratuito en conjunto con el Centro Integral Municipal de la Mujer para efectuar un seguimiento de cada caso.

“Venimos trabajando bien hasta el momento. Tuvimos una buena recepción en el barrio. Puntualmente, en el mes de julio se trabajó en torno a 9 casos, en su mayoría relacionados con cuestiones de asesoramiento jurídico (vinculados a situaciones de separaciones, tenencia y guarda). Como las situaciones de violencia siempre vienen vinculadas con otras cuestiones se intervino desde el área de Psicología. Desde lo social, se trabaja con la intervención familiar a través de visitas domiciliarias, con la finalidad de realizar informes socio-familiares para derivar a otras instituciones y de esta manera ir trabajando en redes. Estos casos están en seguimiento con la finalidad de seguir acompañando a cada sujeto social que demanda nuestra atención”, resaltó la trabajadora social, Soledad Villalba.

Desde el gabinete, señalaron que la mayor demanda proviene desde las instituciones escolares que se encuentran en el barrio. Asimismo, en situaciones más complejas, destacaron la necesidad de mantener abiertos los vínculos con otras redes de ayuda contra las situaciones de violencia para afianzar los lazos con los solicitantes y brindarles la mayor contención posible: “en función de la demanda que haya, se van dando los horarios de la profesional que los va a asistir. Llegan casos súper diversos, en lo que es mi área que es la psicología, como la necesidad de informes psicológicos para escuela o de asistencia psicológica por conducta violenta en el área escolar. Casos de violencia por solicitud de un juez, por menores o por adultos, se trabaja en conjunto con la línea 102 o 137. He llamado al hospital o al 102 derivando casos. A veces van, otras veces no”, puntualizó la psicóloga, Ivana Zadorozne.

La abogada del Centro Integral, Carolina Rodríguez, coincidió con las otras profesionales en que “hay una necesidad de escucha desde los vecinos y las vecinas. Muchas veces no tienen una demanda definida, sino que se acercan solo para hablar”. Asimismo, resaltó el seguimiento que realizan de cada situación: “Tratamos de generar el contacto con cada persona que viene, para poder hacer un seguimiento más riguroso de cada situación. En mi caso en particular, me comunique con parejas que iban a ir a mediación con el Cejume para ver si fueron, si no o simplemente, si les quedo alguna duda”.

Desde la Asociación, invitan a toda la comunidad posadeña a denunciar cualquier situación de violencia o simplemente acercarse hasta el Centro Social del barrio San Jorge y realizar otras consultas de carácter social en los siguientes horarios:

-Carolina Rodríguez- Abogada

Lunes de 8 a 11hs/ miércoles de 14.30hs a 17.30hs

-Ivana Zadorozne- Psicóloga

Martes de 14.30hs a 17.30hs / viernes de 8 a 11hs

-María Soledad Villalba- Trabajadora Social

Martes de 8 a 11hs / jueves de 14.30hs a 17.30hs.