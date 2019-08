Comenzó en Posadas el Congreso Regional de Municipios de Frontera

Funcionarios y equipos técnicos debaten sobre la situación de los municipios invitados por fundaciones dedicadas a la gestión. Participan representantes de Brasil, Paraguay y Uruguay. El encuentro se realiza en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Comenzó en Posadas el primer Congreso Regional de Municipios de Frontera que reúne a intendentes y equipos técnicos de diferentes ciudades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para debatir y generar políticas en común para gestionar ante los estados nacionales las herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos lugares.

Daniel Cravacuore, de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (FINDEL), uno de los organizadores del foro, lamentó que en Argentina los municipios de frontera no tengan una institución pública que se ocupe específicamente de su situación como sí ocurre en otro países vecinos como Uruguay y Brasil. “Somos un país que tiene una capital tan potente en un área que no es de frontera y los miles de kilómetros que tiene nuestro país de frontera con cinco países son desatedidas. Nosotros queremos empezar a reflexionar y que los municipios de frontera de todo el país se organicen para peticionar, identificar sus problemas particulares, la coyuntura del país no ayudó a que municipios del país estén presentes”, afirmó.

Cravacuore señaló además que los problemas particulares de este tipo de municipio son comunes como el tránsito fronterizo, la infraestructura, la falta de servicios y el escaso desarrollo.

Por su parte Mariano Pianovi, presidente del Centro Misionero de Estudios Regionales en Políticas Públicas y Desarrollo Regional (CEMER), dijo que para Misiones en particular, que tiene el 90% de sus fronteras con dos países, Brasil y Paraguay, la convivencia cotidiana es una realidad que va más allá de lo económico. “Son experiencias de cooperación transfronterizas que se vienen realizando y lo que demuestra la sinergia que hay en el territorio y entre los distintos actores. Acá hay equipos técnicos e intendentes de municipios de Misiones, de Paraguay. En nuestra tierra se dan otros vínculos que tienen que ver con lo cultoral, lo educativo, lo deportivo, lo recreativo que son vínculos muchos más fuertes de lo que se cree. Hay otras cosas que son mucho más fuertes que no son visibles”, afirmó.

El encuentro se desarrolla en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y cuenta con el apoyo, entro otros, del instituto Misionero de Estudios Superiores de Gestión Pública y Desarrollo Humano (IMES) y la Vice Gobernación de la Provincia de Misiones; Cuenta además con el apoyo académico del Centro Misionero de Estudios Regionales en Políticas Públicas y Desarrollo Regional (CEMER) la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) y el Instituto Social del Mercosur.

Durante el acto de apertura representó al gobierno de Misiones el ministro de Salud Pública, Walter Villalba y a la municipalidad de Posadas, la concejal Natalia Giménez.

SGF