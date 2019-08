Caso Skeppstedt: declaró la exsuegra de Schandler y dijo que él también era violento con su hija

En la mañana de este martes y hasta el mediodía, declaró ante la jueza Nuria Allou, la señora Yolanda C., madre de Camila S. (ex pareja de Pablo Schanderl, con quien el detenido tiene una pequeña hija). La mujer relató episodios de violencia a manos de Schanderl que vivenció ella junto a su hija Camila y contó sobre las denuncias que realizaron al respecto.

Continúan los testimoniales por el fallecimiento de Mariano Skeppstedt el pasado 28 de junio, quien se desvaneció en la vereda del Juzgado Civil en horas del mediodía, luego de haber sido increpado por Pablo Schandler- quien fue detenido horas después en la propiedad de su madre en la localidad de 9 de Julio.

Por la causa, caratulada hasta ahora como “homicidio simple”, Schanderl se encuentra detenido en la Unidad Penal III de Eldorado, en tanto se investiga el caso y el Juzgado de Instrucción II a cargo de la jueza Nuria Allou, continúa tomando los testimoniales.

En ese marco, en la mañana de este martes y hasta el mediodía, declaró la señora Yolanda C., madre de Camila S. (ex pareja de Pablo Schanderl, con quien el detenido tiene una pequeña hija). La ex suegra del detenido relató episodios de violencia a manos de Schanderl que vivenció ella junto a su hija Camila y las denuncias que realizaron al respecto.

De acuerdo, al abogado Alberto Oliva Bertoglio, defensor de la familia Skeppstedt, Yolanda C. relató que el día en que falleció Mariano Skeppstedt, ella tomó conocimiento porque se le contó su hija Camila, diciéndole “mirá lo que hizo Pablo, mató al papá de Karen” y ante esa situación ella tuvo temor de que Schanderl pudiera aparecer solicitando a la niña, por eso se comunicó con una amiga de Posadas para poder irse de Eldorado con su hija y su nieta inmediatamente. Además, dijo que camino a Posadas se enteraron que Schanderl fue detenido, pero de todas maneras ya estaban camino a la capital provincial, donde permanecieron unos días.

También expresó que Yolanda C. resaltó que la relación entre su hija y Pablo era inestable y violenta, y relató el episodio en el cual Pablo Schanderl la encerró a ella, a su hija y su nieta (que en ese entonces tenía 4 meses) en una habitación de la casa, donde Camila convivía con Pablo. Dijo que Schanderl fue violento con ella incluso, pero lograron escapar por una ventana y llamaron al 911 y a la madre de Pablo para contarle lo sucedido. Este episodio motivó una causa contra él, que fue la primera denuncia que hicieron Yolanda y su hija Camila, en el juzgado de familia de Eldorado, donde según señaló el abogado Oliva Bertoglio, la mujer contó que recibieron muy malos tratos porque al instante que ellas solicitaban algo allí (como la perimetral, por ejemplo), Schanderl se enteraba y las llamaba para insultarlas y demás, ya que aparentemente él tenía una conocida en ese juzgado.

Además, Oliva Bertoglio, manifestó que Yolanda C. dijo que la contactaron familiares de Pablo Schanderl el 6 de julio pasado, donde le habían ofrecido una casa y un terreno para Camila, además de la cuota alimentaria de la hija, para que su hija Camila no declare en esta causa. Pero, de todas formas, Yolanda expresó que su hija declaró semanas atrás, confirmando la relación violenta que tenía con el detenido.

Alberto Oliva Bertoglio dijo que en la declaración de Yolanda C. estuvieron presentes la jueza Nuria Allou, el secretario Gonzalo Villalba y él, “no estuvo presente ninguno de los defensores de Schanderl” indicó.

La autopsia

Por otra parte, habló sobre el informe de la autopsia realizada por el médico forense Carlos Wolhein y ayudantes forenses, y detalló lo que dice en las consideraciones médico legales: “El deceso de Skeppstedt Raúl Mariano Antonio, es vinculante a una causa violenta, en la cual un traumatismo de cráneo con intensidad suficiente, produjo una fractura de la base del cráneo, con compromiso del sistema de irrigación cerebral, generando así un hematoma subdural y epidural, con volcado al espacio subaracnoideo, destacabdo además un foco de contusión hemorrágica en lóbulo occipital, lesiones que en su conjunto, comprometieron la funcionalidad del sistema nervioso central, generando así la muerte”.