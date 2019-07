Caso Skeppstedt: “Nos preocupa que ya van tres semanas y no tenemos los resultados de la autopsia”, afirmó la hija de la víctima

Natalia Skeppstedt, hija de Antonio Skeppstedt, insiste en que la muerte de su padre fue producto de la paliza propinada por Pablo Schanderl, por ello afirma que con la autopsia tendrán aún mayor certeza de este acto y sostienen que todas sus acciones apuntan a un caso de “femicidio vinculado”.

El mes pasado Antonio Skeppstedt de 65 años, fue asesinado a golpes frente al juzgado de Eldorado por la expareja de su hija, Pablo Schanderl de 28 años. Para la hija de Don Antonio, Natalia Skeppstedt y excuñada del acusado, el caso apunta a un delito relacionado con violencia de género y por ello buscan que sea calificado como “femicidio vinculado”. No obstante, un elemento preocupante para la familia es que aún no disponen de la autopsia que corroboraría lo dicho por la defensa de la familia de Don Antonio, que la muerte fue producto de los golpes y no de la caída.

“Nos llama la atención que van ya tres semanas y no tenemos resultados de la autopsia, pero lo que tenemos es un informe de criminalista que es bastante contundente en cuanto a las lesiones, se rescata que en la cabeza, en la parte exterior no presentaba signos visibles de lesiones y en la zona de los zapatos hay una fricción en el piso y eso da cuenta que mi papá cayó en peso muerto”.

Precisó que las manos no presentaron signos de defensa y “lo más difícil para mí que fue mirar y trabajar sobre eso es la lesión cortante en el labio superior izquierdo y toda la zona frontal destruida por dentro”.

Recordó que en las fotografías se muestra que en la parte exterior de la cabeza no tiene lesiones visibles, sumado a ello se describen las cantidades de sangre que perdió la víctima “los coágulos de sangre que salían por la boca, nariz y ojos y aunque no tengamos aún la autopsia uno ya puede ir concluyendo, el impacto de los golpes. Lo que justamente me impactó fue que la cabeza no mostraba lesión en la parte de atrás. Estamos ansiosos por recibir la autopsia”.

La hija de la víctima afirmó sentirse segura de que la muerte de su padre fue producto de la paliza propinada por Pablo S. “Siempre estuve convencida desde un primer momento, tenía una cierta postura tomada, la cual sigo ratificando, que mi padre cae en peso muerto y muere producto del golpe y no de la caída”, afirmó.

Técnica

Entre las observaciones, Natalia destacó que la agresión no solo destaca las técnicas marciales, sino que Pablo S. Anunció que cometería el hecho.

“No nos olvidemos que él anunció lo que iba a hacer y acompañamos un Instagram completo los audios entre Pablo y mi hermana y vemos el comportamiento del muchacho en cuanto a mi hermana y volviendo a ese punto que conoce una técnica, uno se pone a hablar con personas que tienen algún tipo de práctica y es interesante ver ese movimiento descendente en el que baja el codo y antebrazo y determinamos el segundo exacto en el que se producen los golpes”.

Resaltó que la diferencia de edad, fuerzas y técnica muestran una gran ventaja entre el victimario por sobre la víctima. “Agarró desprevenido a mi papá (…) le abrió todo a mi papá y sigo manteniendo la postura de que mi padre murió por los golpes y no por la caída”.

Para la hija de la víctima todas sus acciones apuntan a un delito de femicidio. “Mi papá murió como consecuencia de proteger a su hija de un tipo que la venía amenazando desde antes y que es violento no solo con mi hermana sino con un montón de otras chicas”.

Señaló que en su momento la jueza mandó a llamar a la ex pareja de Pablo S. “Este no es un juicio civil donde vos elegís ser testigo o no y la jueza ya fijó que la ex pareja de Pablo, Camila y Franco el actual novio, que también fue víctima que ambos dispongan a declarar”

Recordó que cuando se constituyeron como Querellante solicitaron que se tenga este caso con una perspectiva de género.

“A la jueza se le está venciendo el plazo para resolver la situación procesal y ella puede calificar mantener la calificación u optar por nuestra propuesta que es homicidio vinculado”.

El caso

El viernes 28 de junio en horas del mediodía, la ciudad de Eldorado se vio conmocionada por el fallecimiento de Mariano Antonio Skeppstedt (65), quien se desvaneció y falleció en la vía pública, frente al Juzgado ubicado sobre la calle Lavalle 2000, tras ser increpado por Pablo Schanderl.

Schanderl había ido a buscar a Karen- la hija de Mariano- al juzgado, y como la joven tenía miedo por las amenazas que había recibido de Schanderl vía mensajes de texto, le pidió a su padre que la busque a la salida de su trabajo.

Finalmente Karen se fue por otra puerta con una amiga, pero su padre lamentablemente no recibió el aviso de Karen y se quedó esperando a su hija frente al Juzgado, encontrándose con Pablo Schanderl, con quien tuvo una breve discusión, luego Schanderl lo increpó y Mariano Skeppstedt cayó, perdiendo la vida.

Horas después del hecho, Pablo Schanderl fue detenido en la propiedad de su madre, ubicada en la localidad de 9 de Julio, por la causa caratulada hasta ahora como “homicidio simple”, el cuerpo de Skeppstedt fue sometido a una autopsia, cuyos resultados serán de esclarecimiento para la causa.