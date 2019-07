Caso Skeppstedt: la defensa del acusado pide cambio de caratula y que el caso sea tramitado como “Homicidio Preterintencional”

Eduardo Paredes, uno de los abogados defensores de Pablo Schanderl, el hombre acusado de matar a su ex suegro en la vía pública de Eldorado, considera que la caratula fijada hasta el momento (homicidio simple) no está correcta. Se basó en que el informe preliminar de la autopsia que habla de un golpe que pudo ser el ocasionado al momento en que la víctima caía al suelo tras el golpe inicial del acusado. Desde el entorno de la víctima, ya habían mostrado indignación con los comentarios que pretendían instalar que la muerte se había producido por accidente y no por el ataque de quien fuera novio de una de las hijas de Skeppstedt, que tenía restricción de acercamiento y presenta antecedentes como violento. El pedido formal se haría mañana mientras en estos días habrá más testimoniales.

Eduardo Paredes, abogado defensor de Pablo Schanderl (Radio Libertad)

Paredes, el reconocido abogado posadeño, forma parte de la defensa de Pablo Schanderl y en contacto con radio Libertad, anticipó que pretenden que se modifique la caratula impuesta hasta el momento en el caso.

La misma es una acusación por homicidio simple y prevén que el ex yerno del hombre fallecido sea juzgado por homicidio preterintencional. La diferencia entre una y otra caratula es la pena que le puede caber en caso de ser hallado culpable. De todos modos, la presentación de la defensa no garantiza ningún tipo de acción dentro del expediente ya que eso es materia exclusiva de la juez Nuria Allou, quien está a cargo del juzgado de Instrucción N°2 de Eldorado.

Paredes considera que está probado con el anticipo de los resultados de autopsia que Skeppstedt murió por el golpe que se produjo al caer y no por el que pudo aplicarle su defendido. En este contexto indicó que la caratula correcta en el caso debería ser homicidio preterintencional y no simple.

La denominación homicidio preterintencional obedece al prefijo “preter” que significa “más allá de”, por lo que preterintencionalidad significa “más allá de la intensión” . En este delito, la tipicidad supone una combinación de dolo y culpa ya que, en su aspecto objetivo, exige que el autor haya obrado con dolo de lesionar y, utilizando un medio que razonablemente no debía ocasionar la muerte, cause ese resultado no querido ni aceptado, aunque, como se verá, éste debe ser previsible. Es decir, que la acción no era matar aunque si era lesionar, por ejemplo.

Las penas para este tipo de delitos pueden ser de 1 a 3 años o en caso de ser un familiar directo o alguien con quien se ha mantenido una relación de pareja, hasta 10 años de cárcel. Muy diferente es el caso de un homicidio simple que tiene penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Esto ya había comenzado a circular hace algunos días, incluso en medios periodísticos, cuando se conoció el anticipo de los resultados de la autopsia y que generaron mucho malestar en la familia del hombre fallecido.

Una de sus hijas y hermana de la ex pareja del acusado, quien era la hostigada al parecer por Schanderl, fue quien tomó la voz y consideró que en su defecto, si su papá se hubiera muerto por el golpe en la caída, no fue porque se cayó solo sino que “vino un loco y lo golpeó. Pero igual hay testigos que más que ver, sintieron el estruendo del golpe que le dio a mi padre”, dijo

La causa actualmente ha tenido algunas testimoniales y se prevén más para la otra semana. Desde la familia de la víctima anunciaron que aún no le comunicaron los resultados definitivos de la autopsia, lo que genera mucho malestar porque ya van varias semanas y no se explican porque tardan tanto.

También Paredes en la charla deja en claro que no se debe mesclar lo sucedido en caso de que haya amenazas o eso no debe influir en el juzgamiento por lo ocurrido. En todo caso serían causas diferentes y si hubo deben ser denunciadas y probadas, dijo el letrado.