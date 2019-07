Caso Skeppstedt: la familia de la víctima busca que Pablo Schanderl sea juzgado bajo la figura de “femicidio vinculado”

Natalia Skeppstedt , hija de Antonio Skeppstedt, quién fue asesinado a golpes frente al juzgado de Eldorado, informó que están a la espera del dictamen de la jueza y apuntan a conseguir una pena como femicidio vinculado en contra del presunto autor Pablo Schanderl y que establece una pena no menor a 35 años de cárcel.

Natalia Skeppstedt- Radio Libertad.

El mes pasado Antonio Skeppstedt de 65 años, fue asesinado a golpes frente al juzgado de Eldorado por la expareja de su hija, Pablo Schanderl de 28 años. Para la excuñada de este último e hija de Don Antonio, Natalia Skeppstedt, están esperando la resolución de la jueza y afirmó durante una entrevista en Radio Libertad que orientarán su defensa en lograr que la pena sea por femicidio vinculado.

“Faltando aún el informe ya se evidencia, es claramente objetivo de que es un homicidio, pero no lo digo yo, sino por todas las constancias que hay desde el informe de criminalística que explica que mi papá no murió por la caída, por los testigos que vienen deponiendo desde el momento que comenzó a instruirse en sede judicial y la suma de distintos elementos”.

Añadió que la semana pasada han solicitado alrededor de 25 medidas probatorias y se han constituido como querellante. “no solo se van demostrando las amenazas que él (Pablo S.) profería y lo que yo relataba, sino que se encuentra acreditado al expediente y hacia donde nosotros vamos que es el homicidio vinculado”.

Explicó que el femicidio vinculado refiere a cuando se asesina a un familiar o cercano para dañar a la pareja o expareja. “quizá sea muy apresurado para que yo advierta lo que su señoría va hacer, pero nosotros vamos a trabajar en pro de esto, pero lo importante es que llegue a juicio oral (…) Queremos evitar todo este dispendio con nulidades y elevaciones. La finalidad es que no quede en el camino para ir luego al verdadero juicio que es el debate oral”.

Como se recuerda la defensa del acusado afirmó que Pablo S. solo se defendió y que el anciano murió por la caída y no por los golpes.

“En una parte de su declaración afirmó que se defendió de mi papá porque mi papá le dio un golpe en la nuca y que ante ese golpe se defiende y lo empuja y parece absurdo, incoherente o irrisoria su manifestación, aunque está en su derecho porque es una declaración de imputado y puede mentir, peor la prueba y el informe científico de criminalista donde se aprecia toda la parte frontal, maxilar y del labio la tiene totalmente destruido y eso no se hace con un empujón”.

La abogada añadió que en el informe de criminalista que refiere de una fricción en el suelo de los pies de su padre “eso hace referencia de la inercia del peso muerto con el que cayó mi padre en el suelo y de la fuerza en la que se degeneró ese golpe y hay un testigo que cuenta cómo se escuchó ese golpe”.

Recordó que aún faltan muchos testigos “ya con los que tenemos es clarísimo, uno cuenta lo que vio, otro lo que escuchó y otros lo que vieron todo y como Pablo lo insultaba y coincidentemente con lo que yo venía sosteniendo que mi papá era sordo, hay un testigo que cuenta eso y todo esa secuencia en un minuto, un minuto veinte”.

Añadió que se tomó el duro trabajo de ver una y otra vez la secuencia del video para determinar con presicisón de cuál es el segundo exacto en lo que se propinan los golpes y “que ahora lamentablemente una página maliciosa editó el video, lo subió a las redes y dice que es todo un invento, pero eso no ayuda a nada porque los hechos son tan claros”.

Frente a lo expresado por la defensa, donde sostienen “No hay ninguna presentación formal que diga ello, todo ha sido mediático (…) criminalista refiere que mi padre no tenía signos visibles exteriores de lesión en su cabeza y si ellos dicen que no hay una lesión visible externa, me habla de la cantidad de sangre y de que salían coágulos por los ojos nariz y boca lo que se condice con el testimonio de uno de los testigos y eso sumado al informe de la zona frontal de la cara y que el informe dice que las manos de mi padre estaban limpias, por supuesto ellos pueden alegar lo que ellos estiman pero debemos ver que eso tenga viabilidad”.

Explicó que acreditaron en la causa los antecedentes y que al escuchar las declaraciones de la madre del acusado, se sintió muy mortificada. “Quiero que entiendan que soy una hija que está dolida por una muerte injusta que podría haber sido prevenida y que se le arrebató de una manera cruel y cobarde”.

Recordó que lo positivo son las causas de violencia y penales que él tenía con anterioridad porque eso respalda su versión “estoy tranquila porque judicialmente en el expediente está todo acreditado”.

En relación con el abogado Edurado Paredes, quién asumió la defensa de Schanderl, sostuvo que “Entiendo lo que son roles y a veces la vida te pone en momentos de optar en qué lugar debes estar y eso va más allá del dinero, tiene que ver con convicciones morales, entonces me sorprende y me sorprende no verlo haciendo procuración. No sé hasta que punto su intervención es tal y los motivos por los cuales no sé. Yo solo digo que el Dr. Paredes sabe que estamos ante una muerte injusta, grave grosera y cobarde”.

La portada dice que es homicidio simple, no obstante, “la jueza tendrá que resolver la situación procesa y probablemente se recaratule, nosotros vamos a trabajar como femicidio vinculado que contempla 35 años”.

“El viernes acompañamos 185 páginas para mostrar la manera violenta en cómo Pablo se expresaba de las mujeres”, comentó.

Audios

Salieron a la luz audios sobre el diálogo entre la víctima y la madre del acusado, sobre esos materiales Skeppstedt explicó que el 4 de febrero que su hermana hizo la denuncia para la restricción de visita y Pablo le había apuntado con un arma “Hay que analizarlo que se genera en que ellos estaban en un círculo vicioso y cuando ella no le respondía, él se enfurecía y ella buscaba calmarlo. Él en ese diálogo le dice que quiere pegarle un tiro. Estoy pegando mucho, le rompí la nariz y me reservo el nombre y le dijo que tenía dinero y por eso salía”.

Señaló que ese audio es revelador y muestra cómo era el “señor” Y que la señora estaba al tanto de todo.

“Uno tiene información, Eldorado es chico a uno le llega información y comentarios y a esas personas les digo que hay que manejarse en la vida con la verdad y por más que aprietes que en el marco de la investigación penal, este no es un juicio civil, en un momento te van a citar y cuando vas allí se te advierte además del juramento, pero tienes el delito de falso testimonio y en el debate oral difícil que salgas (…) la verdad está saliendo a la luz, lo único que puedo hacer es que no se olviden de decir la verdad, es peor para él o ella y tengo un abogado que es bastante incisivo y no se los va a dejar pasar”.

El caso

El detenido fue capturado hoy en la localidad de 9 de Julio mientras se escondía en un monte. Previamente, testigos habían asegurado aseguran haber visto a Pablo S. bajar de una camioneta blanca y golpear a la víctima hasta dejarlo tendido en el piso en un charco de sangre.