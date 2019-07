Caso Skeppstedt: “Si mi padre hubiera muerto por la caída, igual sería porque un tipo vino y lo golpeó”, dijo la hija del hombre asesinado en Eldorado

Una de las hijas del hombre asesinado en Eldorado habló y desmintió que haya ya resultados de la autopsia dando vueltas. Lo que sí hay es un informe preliminar, dijo Natalia Skeppstedt. “La bestialidad del ataque está más que probada porque hasta hubo gente que escucharon el ruido del golpe”, agregó.

Natalia Skeppstedt, hija del hombre asesinado en Eldorado (Radio Libertad)

En las últimas trascendió mediáticamente que los resultados de la autopsia al cuerpo de Mariano Antonio Skeppstedt (65), habían empezado a difundirse y en realidad lo que hay es un adelanto preliminar y el informe completo no está. Esto según Natalia, una de las hijas del hombre que fue golpeado por su ex yerno quien dijo que su padre no murió por la caída como dicen algunos y en caso de que si así fuera, en definitiva los habría provocado un hombre que lo golpeó con una violencia tremenda.

En contacto con radio Libertad, Natalia dijo que “la muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo de cráneo gravísimo, con fractura de la base de cráneo, hematoma subdural, epidural y hemorragia subaracnoidea, con contusión hemorrágica cerebral, lesiones que en su conjunto desencadenaron una muerte instantánea. Eso como adelanto que mandaron por un interno del poder judicial, precisó.

“El cuerpo de mi padre presentaba golpes en el rostro, y que fueron efectuados con una técnica especial que no lo hace cualquiera, uno de los impactos fue con el codo o antebrazo, que fue el fulminante, antes de caer”.

El examen realizado por Criminalística dice que tiene lesiones en el rostro y partida la zona frontal. No presentaban signos de defensa en la mano y había signos de arrastre de los zapatos, por la fuerza del impacto de los golpes. Lo noqueó, había manchas esparcidas de sangre por todos lados que emanaba por todos los orificios, hasta por los ojos”, contó con angustia.

A esto agregó: “Lo que tenemos es más que claro, testimonios de personas que vieron y escucharon el golpe en el rostro y como se cayó”, señaló.

“Y más allá de que haya muerto por el golpe, en el caso hipotético, en el piso, no quita el dolo. Vino un tipo y lo golpeó con una brutalidad que está comprobada”.

A tres semanas del episodio frente al edificio judicial de calle Lavalle, de Eldorado, que terminó con la muerte de Mariano Antonio Skeppstedt (65), la defensa de la víctima sostiene que en la causa hay suficientes elementos probatorios para determinar la responsabilidad criminal de Pablo S. (28), ex pareja de una de las hijas del fallecido. Se presentaron mensajes, audios y diversas denuncias por violencia que complican la situación del detenido.

El caso

Ocurrió el mediodía del viernes 28 de junio y el ahora imputado, Pablo S. fue al trabajo de su ex pareja a pedirle explicación sobre una supuesta relación con otra persona pero antes la había amenazado pro mensajes de textos. El joven tenía una orden de restricción de acercamiento y contacto con la mujer.

Debido a la existencia de amenazas previas realizadas vía mensajes telefónicos (ese mismo día), el padre de la chica se dirigió a buscarla, pues estaba al tanto de las intimidaciones y temía por la integridad física de su hija.

En esas circunstancias se encontró con su ex yerno. El joven lo agredió. El sexagenario cayó de espaldas sobre la vereda. Pese a que intentaron reanimarlo mediante técnicas de RPC se produjo su deceso en el lugar.

El agresor se dio a la fuga y fue capturado a las pocas horas en la localidad lindante de Nueve de Julio. Todo esto sucedió a la vista de numerosos testigos, sobre la calle Lavalle de Eldorado y casi frente al Juzgado de Familia donde trabaja la expareja del acusado, de 24 años.