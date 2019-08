Se realizó una jornada de traumatología en el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”

Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” destacan que fue exitosa la 4º Jornada de Actualización en Ortopedia y Traumatología, que se realizó el 9 de agosto de 2019, en el mencionado Centro Asistencial. El evento se desarrolló con la presencia de disertantes provinciales, nacionales e internacionales.

Tuvo gran convocatoria de traumatólogos, instrumentadores quirúrgicos, kinesiólogos, estudiantes de las carreras de medicina, kinesiología y médicos en general de la Provincia. Los temas que se trabajaron en el evento fueron: Sarcomas óseos, trauma y reconstrucciones óseas.

En la oportunidad, se contó con la presencia del Dr. Ivan Rubel, especializado en Cirugía Reconstructiva en el University of Louisville Hospital, Kentucky, en cirugía de Trauma de Alta Complejidad en el Hospital for Special Surgery en New York, USA. Además se desempeñó como Jefe de Servicio del Área de Traumatología en el Kings County Hospital Center de Brooklyn. Actualmente es el Responsable del Área de Cirugía de Reconstrucción Esquelética, Instituto Fleni.

Además, asistieron disertantes e invitados internacionales, nacionales y provinciales como ser: de RAOMED Argentina, el Lic. en Diseño Biomédico, Joaquín Daud; del Instituto Privado del Trauma de Paraguay, el Dr. José Mura. También se contó con la presencia de disertantes locales de primer nivel del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”: el Especialista en Ortopedia Oncológica, Dr. Alvaro Otero; el Responsable del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Dr. Alberto Prosen; el Infectólogo, Dr. Pedro Villalba; del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, el Dr. Walter Damián Fumeketter y los traumatólogos, Juan José González, Ernesto Cháves, Nicolás Russo, Daniel Bustamante, Matías Orihuela, Gustavo Vera, Marcelo Maro, Ramiro Largía y Luis Soto, quienes disertaron y coordinaron los workshop. Es de resaltar que se contó con la presencia de la totalidad del staff de profesionales y médicos residentes, del Servicio de Traumatología.

Otros asistentes fueron del Sanatorio Integral IOT, Dr. Esteban Vera; de la localidad de Apóstoles, el Dr. Omar Salinas Ramírez, entre otros.

En este sentido, el Dr. Ivan Rubel destacó el compromiso y la dedicación del Servicio del Traumatología del Hospital Escuela con el desarrollo de la especialidad, por lo que resaltó “antes los pacientes tenían que viajar a otro lugar para el tratamiento de patologías complejas, hoy pueden recibir la atención en su Provincia en igual condiciones”.

“El objetivo que perseguimos es revertir el drama del trauma y sus secuelas para poder reinsertar a la persona en su capacidad productiva, familiar y personal en forma intacta previa al accidente. Ese es el gran desafío”, señaló.

Por su parte, el Responsable del Servicio de Traumatología del Hospital Escuela, Dr. Raúl Carabajal, comentó que las patologías traumáticas y oncológicas son las más prevalentes en estos días y que los tratamientos son cada vez más sofisticados, por lo que se requiere mayor experiencia, tecnología e infraestructura para la atención.

En este marco, agregó “en la Jornada se presentó un sistema de impresión 3D, nuevas tecnologías para la reconstrucción de defectos óseos para poder tratar al paciente”.

Mientras que, uno de los organizadores del evento, médico de staff del Servicio de Traumatología del Hospital Escuela, Dr. Adolfo Villa, destacó que la Jornada fue un éxito. Al tiempo que detalló “la actividad se basó en la presentación de casos problemas de patologías con déficit óseos y lesiones graves de miembros, ademas de actividades prácticas/ workshops de novedosos implantes de fibra de carbono y nuevas tecnologías de reconstrucción 3D para diagnóstico y tratamiento de patologías osteoarticulares. Las actividades workshop fueron presenciadas y coordinadas por especialistas provinciales, nacionales e internacionales.

Finalmente, anunció que se están proyectando nuevas jornadas para este año, proponiendo actividades de actualización continua práctica y académica para los especialistas de nuestra región.