Faruk Jalaf sobre el Ahora Gasoil: “Los pequeños empresarios decidimos contribuir con parte de nuestro margen”

El representante de los empresarios dio precisiones sobre el programa lanzado por el gobierno provincial que beneficiará a la industria, el agro y el transporte, principales consumidores de ese tipo de combustibles, a quienes se les reconocerá un 5% de descuento en sus cargas.

Luego de que el gobierno de Misiones presentara este miércoles el programa Ahora Gasoil, que se suma a otros ya en ejecución, destinado a la actividad industrial de la provincia, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (CESANE), Faruk Jalaf, señaló que los que decidieron sumarse a la iniciativa oficial fueron los empresarios, que costearán una parte del 5% de descuento en el precio del gasoil, junto al gobierno. “Nosotros, pequeños empresarios o Pymes decidimos contribuir con parte de nuestro margen para que la industria, el transporte y el agro de la provincia obtengan un incentivo”, aseguró.

Faruk Jalaf, presidente de la Cesane en Radio República

El dirigente estacionero recordó que el beneficio regirá para todo tipo de vehículo radicado en la provincia y que desempeñe una función en alguna actividad económica, también radicada en Misiones. Para que el gobierno pueda llevar un control, se entregará una tarjeta por cada uno, previa presentación del título del vehículo y una copia del Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) donde figure que la empresa o el particular tenga radicada su actividad en la provincia. El trámite, es decir la entrega de los papeles, se iniciará en las mismas estaciones de servcio que posteriormente enviará la información al Estado para que una vez constatados los datos, el mismo gobierno envíe la tarjeta que será retirada en la misma estación de servicio.

“La provincia ya tiene experiencia en esto con los programas Ahora y se le va extender una tarjeta a cada cliente de las estaciones de servicio con el número de patente del vehículo. Es para vehículos utilitarios, camiones, camionetas, camión, colectivo, tractor, cualquiera que use gasoil, cualquiera que esté trabajando en una actividad industrial”, afirmó Jalaf y aclaró que no entran en el beneficio los automóviles y que cada tarjeta y por ende vehículo, tendrá un límite de 1.500 pesos por mes para la compra del gasoil.

El beneficio se dará en todas las estaciones de servicio de Misiones aunque no en todas las firmas puesto que, por ejemplo, en YPF no habrá aporte de los negocios, solamente el descuento del gobierno. Tampoco existirá en las estaciones de “bandera blanca”, es decir las que no tienen una marca visible. “La bonificación es de 5% en casi todas las marcas. En las YPF no van a poder dar un total, si lo que pone el gobierno de la provincia. En todas las otras marcas los propietarios van a hacer esa contribución, no las petroleras”, señaló.

SGF