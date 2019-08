Misiones lanza el programa provincial “Ahora Gas Oil” que permite rebaja del 5% en carga de ese combustible para la producción y el comercio

El gobernador Hugo Passalacqua y la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) lanzaron en la mañana de este miércoles el programa de beneficios “Ahora Gasoil”, con importantes descuentos para propietarios de transportes utilizados en la producción en general.

El nuevo programa está destinado a personas humanas y jurídicas radicadas en Misiones que tengan automotores a base de gasoil (en cualquiera de sus variantes): camiones, camionetas, furgones, ómnibus, utilitarios y tractores, radicados en la provincia de Misiones, excepto automóviles particulares. El beneficio implica un descuento de entre $1,55 y $2,35 por litro, por vehículo y por mes, mediante el uso de una tarjeta a emitir por la provincia, como parte del Programa Ahora Gasoil, hasta un tope de $1500 de descuento por vehículo y mes calendario.

En la reunión realizada a media mañana participaron estacioneros llegados desde Colonia Victoria, Wanda, Puerto Esperanza, Eldorado, Oberá y Posadas; el ministro de Hacienda Adolfo Safrán y el titular del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc), Héctor Rojas Decut. Algunas de las particularidades del programa indican que regirá desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre del corriente año, con la siguiente modalidad: en las estaciones Axion y Shell el descuento será de $2,35 por litro y en las estaciones YPF y de “banderas blancas” (sin marca) de $1,55. Dicho descuento se realizará en mostrador, al momento de efectuar el pago de la carga de combustible, pasando la tarjeta por los equipamientos (posnet o lapos) en las estaciones de servicio adheridas. Los que deseen disponer de la tarjeta, deberán presentan la documentación básica: copia del DNI en caso de personas humanas, copia del cuit en caso de personas jurídicas y copia del título del automotor, el que deberá estar radicado en la provincia de Misiones. Se retirará la tarjeta de la misma estación de servicio donde se la gestionó dentro de los diez días hábiles Este trámite ya se podrá hacer desde el próximo lunes 12 de agosto en las estaciones de servicio adheridas. El descuento representa 5,1% del precio del combustible. Se emitirá una tarjeta por cada vehículo solicitado, en la que constará los datos del titular y el número de dominio del vehículo.

Sobre el Ahora Gasoil, el gobernador Passalacqua consideró que “no es una solución de fondo ni perpetua, es una medida que se da ante la emergencia que vive el país, no importan las razones. Nosotros hemos tomado la decisión de hacerles pequeñas, modestas, pero valiosísimas ayudas al pueblo de Misiones y siempre lo hicimos en conjunto”.

A su tiempo, el presidente de La Cesane, Faruk Jalaf destacó el trabajo permanente que llevan adelante los estacioneros con el Gobierno Provincial. “Somos una de las cámaras más organizadas que hay en el país, intentamos trabajar con inteligencia, junto al Gobierno Provincial y somos la única provincia donde se logró el objetivo de que no se cierren estaciones de servicios; o mejor dicho se cerraron dos en Posadas, pero abrieron cuatro, o sea que hay más estaciones que antes; cuando en el país se cerraron más del cincuenta por ciento de estaciones”, afirmó el empresario, además de aclarar que todo el esfuerzo lo realizan los propietarios de estaciones de servicio, no las petroleras.

Omar Scholles, socio de la Cesane y propietario de estaciones Shell dijo que trata de “de colaborar con esta iniciativa del Gobierno provincial, conjuntamente con todos los operadores de estaciones de servicio, fundamentalmente apoyando a la producción, por eso se trata exclusivamente del gasoil. Es un pequeño esfuerzo que están haciendo las estaciones de toda la provincia para que se haga más llevadera la situación actual”, señaló al término de la reunión de trabajo.

Luis Garay, de Servicentros Oberá también resaltó que el Ahora Gasoil es “una propuesta más que interesante, que trae beneficios para todos los misioneros y desde Axion estamos muy interesados en apoyarla y que traiga los beneficios para todos los productores de la provincia. Esperamos poder ampliar el plazo de este programa, más allá de diciembre, que tenga continuidad con el próximo gobierno y aumente el volumen de venta”, señaló el obereño.

En la puesta en marcha de este programa provincial participa el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc), organismo que tendrá a su cargo la logística de la emisión de la tarjeta de beneficios y el procesamiento de datos. Su presidente, Héctor Rojas Decut refirió que “en esta ocasión, el Gobierno de la Provincia convocó a la Cámara de Agencias y Estacioneros de Combustibles para brindar un beneficio en la carga de gasoil, con aporte presupuestario que hace la Provincia, que va a consistir concretamente en un descuento en cada litro de gasoil, con un tope de hasta $1500 pesos de descuento por mes. Está destinado exclusivamente a los misioneros y en medios de transporte como camionetas, utilitarios, camiones, etc…pero no automóviles. Está orientado al sector de la producción, con un tema que es sensible, como el de los combustibles porque impacta en todos los costos del consumidor en general”. Precisó que el acceso al beneficio será “con un trámite muy sencillo, presentándose cada uno con la documentación que se le requiere en la estación de servicio más cercana. Deben estar radicados en Misiones tanto la persona, como el vehículo. Se logra gracias a un esfuerzo compartido entre la Cámara y el Gobierno de la provincia”. Rojas Decut coincidió con el Gobernador en asegurar que “no es la solución definitiva al contexto que vive el sector en particular, pero sí es una ayuda y significa que el Gobierno de la Provincia está atento al sector económico y procurando en beneficio de los misioneros”.

