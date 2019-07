Herrera Ahuad y el INTI firmaron un convenio para aportarles soluciones tecnológicas a las personas discapacitadas

La vicegobernación de Misiones y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial suscribieron un convenio mediante el cual el organismo nacional pondrá a disposición de la provincia el conocimiento necesario para la producción de elementos que ayuden y mejoren la calidad de vida de personas discapacitadas a través de capacitaciones específicas.

En la reunión de trabajo, realizada el lunes en sala de situación de vicegobernación, estuvieron presentes referentes de los organismos y áreas involucradas: el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, la ministra de educación Ivonne Aquino y el director nacional del Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad (INTI) ingeniero Rafael Kohanoff.

“Este convenio nos permite poner la palabra en acciones concretas a partir del compromiso de cada uno. Misiones avanzó en los últimos años no sólo en cuestiones prácticas, sino con la sanción de leyes que orientan nuestras políticas”, sostuvo el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad. Dijo también que, en el caso de personas con discapacidad, las soluciones no dependen de una sola intervención, “porque uno entrega una silla de ruedas y parece que le resolvió la vida, pero la silla es un medio de movilidad que se rompe y entonces hay que hacer un seguimiento exhaustivo, como hacemos nosotros”, advirtió a modo de ejemplo. “Entregamos cientos de sillas a personas que tenían una, pero que ya no estaba en condiciones, y otro tanto fueron reparadas y devueltas a sus dueños”.

Herrera Ahuad puntualizó la importancia de las innovaciones tecnológicas que van permitiendo encontrar soluciones generadas a partir de los avances del conocimiento, y citó el caso particular de la ley que en Misiones creó el Banco de Prótesis que funciona en el Parque de la Salud. “Esta ley nos permitió trabajar con economía a escala, evitar la burocracia, y hacer frente a la epidemia que son los accidentes de tránsito que dejan personas accidentadas todos los días, personas que necesitan una prótesis para poder regresar a sus actividades diarias”.

Citó también el vicegobernador los casos en que la provincia entregó una casa a una persona que luego sufrió algún tipo de discapacidad que le impedía utilizar sus instalaciones sanitarias. “Creamos entonces un programa en la órbita de la vicegobernación que permite que las personas con discapacidad motriz o aquellas que necesitan instalaciones especiales reciban un nucleó sanitario adaptado. Ese es nuestro compromiso, y hoy lo reforzamos con este convenio, con el compromiso de trabajar en conjunto entre todas las áreas, con un compromiso en beneficio a la comunidad”.

Pensamiento tecnológico con mirada social

La ministra de Educación, Ivonne Aquino, aseguró que “el pensamiento tecnológico con mirada social sirve y funciona y hay que ponerlo en valor siempre, en esta era donde por ahí la ciencia pura tiene una prevalencia importante cuesta hacer entender cómo la tecnología aporta alternativas de solución”.

Anticipó que “creo habrá un antes y un después de esta instancia de trabajo colaborativo” y que los resultados impactarán en los 76 municipios, “porque la provincia de Misiones puso mucha esperanza en la formación técnico profesional, sumando a la ley nacional una ley provincial de fortalecimiento de la educación técnica” abriendo los espacios de formación específicos.

Por su parte y en nombre del INTI, el ingeniero Rafael Kohanoff, director del Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad explicó que el objetivo es cumplir con lo que las Naciones Unidas llamó “dispositivos de ayuda humanitaria”. Contó que para ello han desarrollado 40 innovaciones buscando la solución técnica, tratando de llegar hasta los sectores más vulnerables con elementos de uso cotidiano que les ayudan en el día a día.