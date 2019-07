El primer vuelo de Madrid a Puerto Iguazú arribará este viernes con el 100% de sus butacas ocupadas

Este viernes a las 11.20 arribará al aeropuerto internacional Cataratas del Iguazú, el primer vuelo de Air Europa que unirá a Iguazú con la capital española y la conectará con más de 50 destinos de Europa, Asia y Medio Oriente. El vuelo que llegará completo, prevé un viaje de 10 horas promedio. De acuerdo a los datos otorgados por la compañía, el 80% de los primeros 10 vuelos está vendido, y este primer viaje llegará al 100%, en tanto que las reservas para los primeros 6 meses superan el 60%. El costo del pasaje sin valija se consigue desde los 714 dólares y con valija, desde los 811 dólares.

Cuando en enero de 2017 desde la Fitur España se hablaba de la posibilidad de unir a Iguazú con Madrid mediante un vuelo, y el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, reiteraba que la ciudad misionera debería ser la entrada al país, porque es el destino más cercano de Argentina con los países del primer mundo, parecía algo inalcanzable, que como en otras ocasiones quedaría solo como una buena intención.

Pero para sorpresa de muchos, la buena intención se está haciendo realidad y este viernes 2 de agosto, se hará palpable con la llegada del primer vuelo que unirá a la Maravilla Natural del Mundo con Madrid. El arribo está previsto para las 11.20 horas y el vuelo llegará completo y será recibido por autoridades de la provincia de Misiones, y el 23 de agosto posiblemente se hará una bienvenida oficial por parte de la Nación.

Globalia es dueña de la compañía Air Europa y pretende además construir un nuevo hotel en Puerto Iguazú.

Lo cierto es que desde este viernes, Air Europa conectará Iguazú con Madrid con dos frecuencias semanales. Concretamente en la frecuencia de los viernes volará de Madrid a Iguazú con escala en Asunción y el regreso será directo de Iguazú a la capital española. Saliendo de Madrid a las 1.40 para llegar a Asunción a las 7.20, a las 9.40 saldría nuevamente desde Asunción rumbo a Iguazú, donde arribaría a las 11.20 horas. En tanto que el mismo viernes el vuelo regresaría sin escalas desde Iguazú a Madrid, saliendo de la ciudad de las Cataratas a las 12.50 y llegando a Madrid a las 5 de la madrugada del sábado.

Por lo que respecta a la frecuencia de los lunes, Air Europa volará directo de Madrid a Iguazú y retornará a Madrid por la capital paraguaya. El vuelo partiría desde Madrid los lunes a las 1.50 de la madrugada para llegar a Iguazú a las 8.30 de la mañana. En tanto que para regresar a Madrid, pasando por Asunción, saldría de Iguazú a las 9.40, y luego desde Asunción continuaría viaje a las 11.40 para llegar a Madrid el martes a las 5.05.

El costo del pasaje sin valija desde Iguazú a Madrid ida y vuelta, se consigue desde los 714 dólares y con equipaje desde los 811 dólares. En tanto que el tiempo estimado de vuelo es de 10 horas promedio.

Desde la compañía manifestaron que el destino Iguazú posee el vuelo más corto (en tiempo), por lo cual, si además se utiliza como aeropuerto de conexión al de Barajas (Madrid), le descuenta 2 horas como mínimo a su próximo destino internacional (resto de Europa- Medio Oriente).

Y resaltaron que también es el vuelo más económico a Madrid- España (ya que hasta la provincia de Córdoba el vuelo más económico se consigue desde los 720 dólares y a Buenos Aires arranca desde los 745 dólares, siempre hablando de Air Europa).

Además adelantaron que hasta mediados de octubre la aerolínea operará con su flota Airbus A330 con capacidad para 299 pasajeros, de los que 275 vuelan en clase turista y 24 en Business. Y a partir de mediados de octubre, operará con la flota Dreamliner (un avión más moderno) con capacidad para 296 pasajeros: 274 en turista y 22 en Business.

Un antes y un después

Fue lo que destacó en diálogo con Misiones Online, el ministro de turismo de Misiones, José María Arrúa, quien expresó que “este es un salto cuantitativo y cualitativo tremendo que tenemos como destino turístico, finalmente el aeropuerto de Iguazú será un aeropuerto internacional, porque hace un tiempo hubo vuelos a Asunción y Río de Janeiro por un lapso breve, pero eran vuelos dentro de Sudamérica. Y desde el viernes y aproximadamente 10 horas, desde Iguazú, podremos llegar a Europa, para fin de 2019 se espera que demore menos, 9 horas más o menos con los aviones Dreamliner”.

“Esto será muy bueno para los europeos porque podrán pensar en una escapada a Sudamérica para llegar a un destino de naturaleza en pocas horas, pero también y sobre todo será muy bueno para Misiones, porque es una nueva etapa para el turismo de la provincia, que tendrá conexión directa con Europa, con un aeropuerto renovado y moderno. Esto se traduce en más turistas, más inversiones y más puestos de trabajo para los misioneros, porque no es un vuelo que nos une solo a Madrid sino a toda Europa” resaltó.

Y agregó “además esto nos anima a pensar que nuevas aerolíneas tal vez quieran sumarse con otras conexiones a Iguazú, por ejemplo desde Paris, Londres, Roma o Frankfurt. Es una posibilidad latente”.

El titular de la cartera turística también habló sobre la demanda de estos vuelos, “el 80% de los primeros 10 vuelos de Air Europa están completos, y este primer vuelo que llega el viernes arriba con el 100% de ocupación. Desde la firma nos dijeron además que las reservas de los primeros 6 meses estan superando el 60%, lo cual nos indica que hay interés por esta nueva ruta aérea” indicó.

“Pero más allá de que generamos la conectividad, la idea es que perdure en el tiempo, y que esto sea rentable para todos porque es imposible subsidiar un vuelo que llega de Europa dos veces por semana, así es que vamos a acompañarla promoción para que esto sea un éxito para todos e Iguazú se consolide como otra entrada al país, más cercana a Buenos Aires” dijo.

Para finalizar sostuvo “nos gustaría que los misioneros se acomoden rápido a tener más extranjeros en el destino, y que no solo nos identifiquen con la hospitalidad y el buen servicio, sino también con la honestidad, hay poner los precios como corresponden y no cobrar de más porque son europeos, tenemos que madurar y diferenciarnos positivamente en este pre concepto negativo que hay en todo Sudamérica. Entendemos que el turismo genera movimiento para todos, y no solo para el que tiene un hotel, un atractivo turístico o un restaurante, por eso tenemos que cuidar al turista que nos elige y nos visita”.

PP