De superar su facturación del 2018, yerbateras recibirán bonificación por derecho de exportación de hasta US$ 600.000

Gerardo Vallejos, presidente de la cooperativa Piporé y de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop) informó sobre el crecimiento de las ventas del oro verde y reveló que, de lograrse un aumento en la facturación e incremento de los envíos al exterior de la yerba en el 2019 respecto al año pasado, las empresas yerbateras recibirán este beneficio en sus procesos de exportación.

Gerardo Vallejos- Radio Libertad.

Según estudios, la yerba mate no solo es consumida por un factor cultural, sino que en épocas de crisis económica seevidenció un aumento notable del consumo, no solo como sustituto a otros alimentos costosos como el café y el té, sino como una opción exportable. En ese sentido, Gerardo Vallejos, presidente de la cooperativa Piporé y de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop) afirmó que la estabilidad que ha mostrado el dólar en las últimas semanas podrían permitirle a las empresas exportadoras trabajar con un poco más de previsibilidad.

Destacó el incremento de las exportaciones y la participación de las mismas en el total de la compañía, solo en el caso de Piporé los envíos representan el 40% de las ventas en total.

En relación a la medida del Gobierno Nacional que bajó de 4 a 3 pesos por dólar exportado los derechos de exportación para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales, que no extiende este beneficio a los envíos del oro verde, Vallejo explicó que ellos ya cuentan con otros mecanismo, entre ellos un decreto que beneficia a la actividad,

“Si nosotros mejoramos nuestro volumen de venta y facturación respecto al 2018 nos bonificarían los derechos de exportación- en el 2020- con una cifra que va de hasta 600.000 dólares y que vamos compensando por cada consolidación de carga o de una operación de exportación, es un beneficio directo que a las pequeñas y medianas empresas nos va a favorecer. Lástima que llega con lentitud”.

Destinos

Precisó que los países árabes y Siria son sus principales compradores. En el caso de la región, Chile ha incrementado su demanda y, a través de Chile, “Piporé es la única que está en las Islas Malvinas”.

“Tenemos un importante avance en México con una gran demanda de argentinos y uruguayos y estamos trabajando para seguir expandiéndonos en los mercados”, añadió.

En relación a las protestas de los tareferos que denunciaron en Capital que no se les paga el salario justo, manifestó que: “en esa cuestión no quiero desmerecer, pero debemos tener en cuenta que nosotros tenemos el convenio de corresponsabilidad gremial donde la carga tributaria de lo que nos cuesta un empleado se paga en función a los kilos que se entrega, entonces aquel que no blanquea y no paga lo justo, me parece que se está perdiendo un gran beneficio, por eso es que no alcanzo a comprender y si bien la gran mayoría de lo que uno ve con las cifras que alcanza en estos conceptos, quiero ser muy responsable”.

SPM