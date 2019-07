Tareferos que protestaban en Posadas levantaron la medida y mañana viajarán a Buenos Aires a llevar sus reclamos

Tareferos protestaban en Posadas para que se pague un precio justo y pedían movilidad para trasladarse a Buenos Aires. Tras un acuerdo con el Gobierno a través del cual tendrán movilidad y módulos alimentarios, levantaron la medida y mañana 56 trabajadores de la yerba viajarán a Capital Federal.

Los tareferos que acampan desde el martes en la plaza 9 de Julio y que cortaron el miércoles el puente Posadas- Encarnación, exigieron al gobierno provincial la firma de un compromiso por escrito para levantar la protesta, volver a sus domicilios y no irrumpir más en el acceso al viaducto internacional que une Argentina con Paraguay.

González dijo que el gobierno de Misiones se comprometió a darles un colectivo para 56 personas y mañana irán a Buenos Aires. Además la Provincia entregará módulo alimentario. “Por el momento tendrán algo para ir paleando la situación hasta que solucionemos nuestros temas en Buenos Aires”, manifestó.

Lo que los trabajadores quieren reclamar ante Nación es que se eleve el monto del subsidio interzafra y que se adelante el pago, teniendo en cuenta que en la presente campaña, la falta de producto y la caída de la hoja, hizo disminuir el porcentaje de kilos. “Estamos a principios de julio y ya se están quedando sin trabajo los compañeros”, insistió González.

El dirigente rural respondió además a los dirigentes que afirman que no se consigue mano de obra para trabajar en los yerbales y otros que acusan a los tareferos que preferir planes sociales. “Si gente que dice que no encuentra tareferos es porque no quieren cumplir con lo que la ley está pactando. Pasa en varios lugares donde la gente es más humilde y precaria, les quieren pagar lo que ellos quieren, para llenarse ellos los bolsillos y que la ley no se cumpla”, se quejó.

González reveló que en el último acuerdo de precios, hubo un compromiso de pagar 1.800 pesos por tonelada de hoja y denunció que no se cumple. “Hay algunos que pagan 1.500, los que más o menos cumplen dejan de ganar y pagan 1.650 pesos”, lamentó.