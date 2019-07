Caso Skeppstedt: la familia de la víctima agregó audios y conversaciones a las pruebas contra Pablo Schanderl

Este lunes la familia Skeppstedt agregó audios que pertenecen a Mariano Skeppstedt en un diálogo con la madre de Pablo Schanderl. Los mismos son del lunes 4 de febrero y fueron enviados luego de que Karen solicitó la medida de restricción para Schanderl, por la situación de violencia que vivió ese domingo anterior tras ser amenazada por él con un arma de fuego. En la oportunidad la víctima decía “tratemos de suavizar este asunto… no lleguemos a instancias de tanto odio, busquemos ayudar a los chicos… por el bien de ellos… hay que atender a los chicos”.

Andrea- madre de Pablo Schanderl

Mariano Skeppstedt- padre de Karen

En su declaración Karen Skeppstedt había contado ante la jueza Nuria Allou que en el mes de febrero, ella fue a hablar con él para pedirle que por favor no la moleste más porque la relación se había terminado y demás, y él la agarró del pelo con la mano izquierda y con la mano derecha la encañonó con un arma en la cabeza, luego la soltó y pegó un tiro al aire. “Era una pistola chiquita” detalló y relató que cuando ella se fue, a los 10 o 15 minutos él le envió mensajes diciéndole que hubiera sido mejor haberla matado.

Esto sucedió el domingo 3 de febrero en horas de la madrugada, según detalla la madre de Pablo Schanderl en el audio que este lunes, la familia Skeppstedt agregó como prueba a la causa.

La amenaza con el arma, fue lo que llevó a Karen a solicitar una medida de restricción por 6 meses para Pablo Schandler. Y ante esta situación, el padre de Karen- Mariano Skeppstedt- le envió un audio a la madre de Pablo Schanderl. El mismo fue respondido por ella brindando más detalles de la situación.

En el audio el padre de Karen, quien falleció frente al Juzgado el 28 de junio pasado luego de ser increpado por Schanderl, decía “no hicimos denuncia ni nada, ella pidió una restricción para que no se encuentren más, no queremos perjudicarle a nadie pero tampoco queremos que se encuentren más”.

Además dijo muy amablemente “creo que somos gente civilizada, yo nunca llegué a esta instancia, tengo 65 años y mi padre jamás me enseñó una cosa así, nunca me mostró una cosa así, ni tampoco yo le mostré a mi familia que la vida sea así, con armas. Volvimos a los tiempos del oeste parece, y no, no, eso no voy a tolerar, que un tipo le amenace con armas a mi hija no, porque las armas las carga el diablo y las descargan los b… Yo quería reunirme con usted Andrea porque somos padres, y como padres buscaremos la vuelta para que esto no suceda más”.

El fallecido padre de Karen también dijo en esa oportunidad “tratemos de ayudarlos, a lo mejor les falta ayuda tanto a su hijo como a mi hija”. En la misma línea le contó que Karen amaba a Pablo pero le aseguró que no pueden estar juntos porque él la trata como “trapo”. Yle preguntó: “¿Pero qué le pasa a este chico que trata así a las mujeres? Quiero saber por que es así”.

Para finalizar sostuvo “bueno Andrea tratemos de suavizar este asunto, usted mezquina su hijo, yo mezquino mi hija, no quiero faltarle el respeto a usted ni a nadie porque nosotros no nos criamos así. No lleguemos a instancias de tanto odio, busquemos ayudar a los chicos, usted sabrá tratar a su hijo y yo a mi hija, por el bien de ellos busquemos la vuelta, eso no quiere decir que estén juntos, pero hay que atender a los chicos”.

Por su parte la madre de Pablo Schanderl le responde “señor Mariano buenas tardes. Mire me tomé mi tiempo para averiguar cómo fueron las cosas y desde ya le pido mil disculpas por los gritos de mi hijo en su casa, no tengo manera de pedirle que me disculpe”.

Y agregó “yo quiero que sepa que estuve mirando las cámaras en mi casa y la que fue a casa a la madrugada, me parece que era en estado de ebriedad por lo que se puede ver, era Karen. Pablo estaba durmiendo, y ahí empezó el lío. Él no la fue a buscar, seguramente se insultaron y mi hijo seguramente le habrá dicho un montón de cosas; yo no tengo audio, tengo solo video, si usted quiere yo le puedo mandar el video, yo lo levanté en un pendrive, eso fue lo que sucedió el domingo a la madrugada”.

Y finalizó diciendo “le pido de vuelta disculpas por lo que hizo mi hijo de ir a su casa, yo le aseguro que eso no se va a repetir”.

Al respecto Natalia Skeppstedt, hija de la víctima y hermana de Karen, manifestó que “este lunes 15 de julio presentamos como prueba a la causa, los audios y una captura de pantalla, y todos los diálogos de Instagram y otras medidas probatorias los presentamos el viernes pasado, están a disposición para que se perite todo”.

Con respecto al informe de la autopsia, Natalia comentó que aún no lo tienen “pero sí tenemos a pericia de criminalística, donde lo importante es que no registra signos de defensa en las manos, sangre que fue salpicada por todos lados, la lesión en el labio y la cabeza, y no presenta signos visibles exteriores de lesión”.

Además adelantó que “solicitamos intervención de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) para mejorar la calidad del video de la cámara de seguridad que captó el momento del hecho y también para la intervención en todas las pericias tecnológicas como ser de los celulares”.

“No obstante nosotros adjuntamos unos vídeos con zoom tanto de la agresión, como el de mi papá tendido en el suelo, lo realizamos rudimentariamente, pero lo importante es la intervención del SAIC” concluyó.

El caso

El viernes 28 de junio, en horas del mediodía, Mariano Antonio Skeppstedt (65) se desvaneció y falleció en la vía pública, frente al Juzgado ubicado sobre la calle Lavalle 2000, tras ser increpado por Pablo Schandler- quien fue detenido horas después en la propiedad de su madre en la localidad de 9 de Julio. Y se encuentra detenido en la Unidad Penal III de Eldorado.

Por la causa, caratulada hasta ahora como “homicidio simple”, el cuerpo de Skeppstedt fue sometido a una autopsia, cuyos resultados aún se aguardan para el esclarecimiento de la causa.