Caso Skeppstedt: la ex mujer de Schandler y su actual pareja lo denunciaron en varias oportunidades por violencia

Es lo que manifestó el abogado Juan José Selva Andrade en el marco del fallecimiento de Mariano Skeppstedt, luego de haber sido increpado por Pablo Schanderl, hace una semana. Selva Andrade contó que es abogado de Franco Callonego, un joven que es la actual pareja de la ex mujer de Schanderl, y que por tal motivo ha sufrido amenazas y persecuciones por parte de Schanderl. “Tiene varias denuncias por violencia de parte de Franco, y también de su ex mujer” indicó.

El abogado Juan José Selva Andrade es defensor de Franco Callonego- pareja de la ex mujer y madre de hija de Pablo Schanderl- este último detenido por el fallecimiento de Mariano Antonio Skeppstedt, quien tuvo su deceso luego de haber sido increpado por Schanderl frente al Juzgado, el viernes pasado.

Selva Andrade comentó que su cliente sufrió varios hechos de violencia por parte de Pablo Schanderl, y mencionó específicamente tres situaciones.

Franco Callonego es un empresario joven de Eldorado, corredor de karting y motos, deportista

pareja de Camila, que es la ex mujer de Pablo Schandler. “En este marco Schandler le chocó con su camioneta dos veces el auto en diciembre de 2017 a mi cliente. En otra oportunidad Pablo los ve en la lancha en el río a Camila y Franco, y se acercó a ellos para chocarlos con su lancha. Esa fue la segunda agresión. Y la tercera agresión se dio cuando Franco salía del banco, Pablo lo siguió tirándole la camioneta encima por el centro, lo amenazó varias veces, y buscaba increparle” detalló el abogado.

Y agregó “es claro que debe tener un desequilibrio emocional, porque no tiene frenos inhibitorios cuando algo le molesta, nosé si es por algo natural en él o por alguna sustancia. Pero es como si no tiene manera de distinguir lo que está bien de lo que está mal, y su familia que le debió dar esas enseñanzasy esa contención, por lo visto no le dio”.

El abogado expresó que además de las denuncias que le hizo Callonego a Pablo Schandler, también hay denuncias que le hizo Camila por violencia.

Selva Andrade dijo que con respecto a lo que vivía su cliente, “busqué llegar a un acuerdo con Schandler para terminar con estas situaciones con mi cliente (Franco Callonego), pero no asumió que el problema estaba y podía explotar en cualquier momento, es lamentable”.

Para finalizar dijo “no podemos dejar que la violencia sea moneda corriente en la sociedad, debería haber más diálogo, no se puede justificar la violencia sino seríamos como animales”.

El caso

El viernes 28 de junio en horas del mediodía, la ciudad de Eldorado se vio conmocionada por el fallecimiento de Mariano Antonio Skeppstedt (65), quien se desvaneció y falleció en la vía pública, frente al Juzgado ubicado sobre la calle Lavalle 2000, tras ser increpado por Pablo Schandler.

Schandler había ido a buscar a Karen- la hija de Mariano- al juzgado, y como la joven tenía miedo por las amenazas que había recibido de Schandler vía mensajes de texto, le pidió a su padre que la busque a la salida de su trabajo.

Finalmente Karen se fue por otra puerta con una amiga, pero su padre lamentablemente no recibió el aviso de Karen y se quedó esperando a su hija frente al Juzgado, encontrándose con Pablo Schandler, con quien tuvo una breve discusión, luego Schandler lo increpó y Mariano Skeppstedt cayó, perdiendo la vida.

Horas después del hecho, Pablo Schanderl fue detenido en la propiedad de su madre, ubicada en la localidad de 9 de Julio, por la causa caratulada hasta ahora como “homicidio simple”, el cuerpo de Skeppstedt fue sometido a una autopsia, cuyos resultados serán de esclarecimiento para la causa.

