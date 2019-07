Rocío Santa Cruz habló por primera vez del homicidio de Cabrera: “Me siento arrepentida y debo hacerlo por muchas cosas”

La ex abogada de la Afip, quien fuera condenada a cuatro años de prisión por la muerte del inspector municipal Topo Cabrera y ser liberada el sábado pasado en horas del mediodía, prefirió no hablar del hecho en sí y aseguró que se siente arrepentida de lo ocurrido el 31 de enero de 2016. También, contó que debió consumir diferentes tipos de fármacos para salir de la depresión que sufrió en los últimos años.

Rocío Santa Cruz en Canal 12

El sábado pasado la jueza Civil y Comercial N°3, Georgina López Liva, concedió el pedido de Rocío Santa Cruz, quien recuperó la libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Esta mañana habló por primera vez con los medios tras el hecho y luego de quedar libre.

Ante la pregunta ¿Te sentís arrepentida por lo que ocurrió el 31 de enero de 2016?. Rocío respondió: “Sí, por supuesto que sí y tengo que arrepentirme de muchas cosas. Las cosas pasan por algo, eso es así y le tienen que pasar a ciertas personas. Uno piensa que a uno nunca le va a pasar, que no tendrá problemas de salud, que no tendrá accidentes, que sus familiares siempre estarán bien, pero después te pasa, entonces cuando pasa uno debe afrontar la realidad”, sostuvo Rocío Santa Cruz.

En cuanto a cómo seguirá su vida de ahora en más, considerando la posible y marcada condena social que llevará de por medio, Rocío Santa Cruz indicó: “Viendo el panorama de accidentes de tránsito que hubo, uno de los pocos que fue a juicio fue el mío. Como vos decías, nadie le devuelve este ser querido a su familia, sin siquiera un resarcimiento económico para solventar los gastos de una persona que quizás mantenía a su familia”. De todas maneras, Santa Cruz podrá volver a insertarse social y laboralmente.

En este marco, también aseguró haber sido víctima de una “justicia machista”: “Hubo varios accidentes protagonizados por hombres, y hasta hoy no se vieron sus caras en los diarios ni fueron atacados de la manera en que fui atacada yo. Siempre hablo de una criminalidad mediática que se opone a la terminología académica. Los medios difunden con inexactitudes, falsedades, verdades en algunos puntos y en otros no, y de esta manera van formando las opiniones del común de la gente. Rotulan a una persona de cierta manera y después es muy difícil salir de esto”.

En este sentido, al hablar por primera vez con los medios, el mensaje que dejó a la comunidad y a los familiares de Cabrera fue: “Anteriormente preferí no hablar con los medios porque no me sentía psicológicamente preparada para hablar frente a una cámara y en segundo lugar no encontraba el momento para manifestarme porque siempre pasaba algo. Me gustaría que la sociedad sepa que encarcelar a las personas no es la solución a los problemas porque las personas salen peor y no pueden reinsertarse en la sociedad, es muy difícil vivir en un ámbito de encarcelamiento, alejado de la familia, de los afectos y demás. Hay muchos delitos que se cometen en la vida, abusos, violaciones y están excluidos del ámbito de la presión, lo que puede servir para seguridad, pero no como castigo”.

“Estoy dispuesta a hablar con los familiares en cualquier momento que quieran y que necesiten, si quieren decirme algo, si quieren preguntarme algo, aclarar las cosas, yo estaré dispuesta. Nunca les falté el respeto, ni a la familia ni a los magistrados. Nunca fue mi intención, por esto nunca hablé”.

Para salir de la situación de depresión que experimentó en los últimos años, en primera instancia recurrió a diferentes tipos de fármacos, pero luego notó que ya no le hacían efecto, por lo que prefirió dejar de consumir y acudió a diferentes tipos de actividades recreativas, deportes, lecturas y prácticas religiosas, según aseguró durante la entrevista.

AVD