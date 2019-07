Caso Miriam Cubas: un testigo fue detenido por falso testimonio y otras alegaron desconocer la existencia de un video del hecho

En esta sexta jornada del debate oral y público que se lleva a cabo en el Tribunal Penal 1 de Eldorado, declararon 9 testigos. Lo más relevante fue la detención por falso testimonio de uno de los testigos (citado por la defensa del imputado Ariel Cardozo). A esto se sumaron las dos mujeres, madre e hija, que supuestamente habían visto un video del hecho, y por ello fueron citadas a declarar este lunes, pero ambas alegaron desconocer la existencia de ese video.

Luego de que la semana pasada declararan 20 testigos en el juicio donde se imputa por el delito de “homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o más personas” a Enzo Javier Alvez Da Silva (20), Cristian Javier Vargas (22) y Ariel ‘Chinchulín’ Cardozo (24), este lunes se desarrolló la sexta jornada en el Tribunal Penal 1 de Eldorado.

Nueve testigos fueron citados en una extensa jornada de debate, que comenzó cerca de las 8 y finalizó a las 16.30 horas.

Cabe recordar que el jueves pasado, una de las testigos dijo que su prima habría tenido una filmación del hecho, y que la madre de esa chica le habría dicho que borre ese video. Pero más allá del testimonio de la joven, no había pruebas hasta ahora de que haya existido efectivamente un video, y mucho menos que el mismo fuera del momento del asesinato.

Por ello se citó a declarar a las protagonistas de esta historia, quienes este lunes se hicieron presentes para desmentir la situación. Fue así que Míguela P. y Tamara B. madre e hija respectivamente, alegaron desconocer la existencia de ese video y manifestaron que no entienden por qué esta pariente lejana había dicho tal cosa.

Luego se presentó Cintia Beatriz Beyer, la perito de la policia, psicóloga, quien trazó un perfil psicológico de los imputados, hizo una especie de “autopsia psicológica”, un trabajo interesante pero no tuvo algunas cuestiones relacionadas con el derecho. Los testimonios que recogió fueron de Cristian Vargas y Enzo Alvez Da Silva, ya que Cardozo no estaba detenido aun en el momento de elaboración del informe, aunque no por eso dejó de trazar un perfil de este imputado, algo que no favorecería a Cardozo.

El equipo de ella le tomó declaraciones a los imputados con la posibilidad de abstnerse, “cosa que no podía hacer, así es que aunque la actividad estuvo muy bien lograda, carecería de algunos elementos que exige la ley a nivel procesal y constitucional” detallaron fuentes judiciales ligadas al caso. De todas maneras, es más que seguro que el material lo evaluarán las partes en su justa medida y lo tomarán o no según su conveniencia.

También en la jornada de este lunes, declaró Cristian Martínez, quien dijo que lo vio subir a Cristian Vargas a la virgencita esa tarde, algo que se condice con lo que lo había dicho Vargas.

Luego declaró un hombre mayor, César Ramón Dos Santos, él dijo que el imputado Ariel Cardozo estuvo en su casa de Santiago de Liniers, pivoteando entre la casa de él y la casa de Gregorio González, que era patrón en ese momento de Cardozo.

Pero posteriormente cuando declaró González se contradijo en algunos horarios y eso otras cuestiones hicieron que el fiscal solicitara la detención de González por falso testimonio y la remisión de las actuaciones de la justicia penal en turno.

Así es que el tribunal considerando que existía la posible comisión del delito de falso testimonio ordenó la detención de González en el dia de la fecha y el hombre se halla detenido en la sección de celdas de una comisaría de Eldorado a disposición del juez de Instrucción, mañana martes,se le van a enviar todas las actuaciones al fiscal penal en turno para que inicie una investigación.

Y otra de las declaraciones fue la de Ricardo Villalba, quien era vendedor de sandwiches de milanesa, y hacía un recorrido por zonasaledañas, él había visto un muchacho detrás de una chica caminando adelante, pero se estableció hoy que eso se dio en un lugar alejado del lugar del hecho del homicidio.

Mañana las 8 continuará el debate en el Tribunal Penal 1 de Eldorado.