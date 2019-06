Caso Miriam Cubas: una testigo dijo que habría un video del asesinato

En el Tribunal Penal 1 de Eldorado, este jueves finalizó la quinta jornada del debate oral y público, con 5 testigos. Entre los testimonios más relevantes se contó con la declaración de una joven que manifestó que aparentemente su prima tenía en su momento una filmación del hecho, pero lo habría borrado por pedido de su madre. Ambas personas relacionadas con este video (madre e hija) serían citadas a declarar en el juicio.

En lo que fue la quinta jornada, estaban citadas 7 personas, pero fueron 5 jóvenes los que declararon este jueves en la última jornada de juicio de esta semana.

En su momento se había dicho que una chica que no tiene nada que ver con Miriam Cubas, habría recibido un llamado telefónico con una advertencia de que no pase por el pinar porque le podía pasar algo. Eso fue conocido por las autoridades, y se la citó para que declare, pero ella desmintió esta situación y dijo que le mandaron un mensaje de texto, no fue una llamada, pero dijo que no tenía ninguna importancia.

Y entre los testimonios de hoy, el otro dato importante que surgió con la declaración de una de las testigos, es que supuestamente había una filmación, ya que una menor de edad que sería su prima le habría contado a su madre que había un video del hecho. Con lo cual, si hubiese existido sería grave que el mismo no haya llegado a la policía o al juzgado.

Hasta donde comentó esta testigo, la madre de esa chica le habría dicho que borre ese video, como si nunca hubiera existido. Y no hay pruebas hasta ahora de que haya existido efectivamente un video, y mucho menos que el mismo fuera del momento del asesinato.

Así es que probablemente se las cite a declarar a la madre y a su hija, para ver si existió o no esta filmación.

De esta forma finalizó la semana del juicio con 20 testigos que prestaron declaración, más los testimonios de dos de los tres imputados: Enzo Javier Alvez Da Silva (20), Cristian Javier Vargas (22).

El Tribunal Penal 1, integrado por los jueces Atilio León, Lyda Gallardo y Carla Bergottini de la Cámara Civil que subroga a María Teresa Ramos, reanudará el debate el lunes 1 de julio.

El fiscal del caso es Federico Rodríguez, el abogado querellante es Fabio Toledano y los abogados defensores son Rodrigo Torres- defensor oficial a cargo de Enzo Alvez Da Silva y Cristian Vargas y Guiller Itatí Jones- defensor de Ariel Cardozo.

A los tres se les imputa por el delito de “homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o más personas”.

El caso

Cabe recordar que el asesinato de Miriam Cubas (16) ocurrió el martes 7 de abril de 2015, cerca de las 17 horas, en un pinar lindante al barrio Parque, de Puerto Piray. El caso conmocionó a la pequeña localidad, ya que minutos después del crimen, en dicho lugar un trabajador de la zona halló el cuerpo sin vida de la menor Miriam Estela Cubas, que presentaba 5 signos de heridas de arma blanca. Todo ocurrió cuando la joven se dirigía a su casa, por el atajo que solía tomar por el pinar, después de que se retirara de la BOP Nº 37, donde cursaba el 4º año.