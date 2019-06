Caso Miriam Cubas: testigos no pudieron confirmar la presencia de Cristian en el lugar del homicidio

Declararon seis testigos en la cuarta jornada del juicio donde se imputa por el delito de “homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o más personas” a Enzo Javier Alvez Da Silva (20), Cristian Javier Vargas (22) y Ariel ‘Chinchulín’ Cardozo (24). Ex compañeros, vecinos y conocidos de Miriam Cubas que declararon este miércoles no pudieron confirmar la presencia de Vargas en el lugar del homicidio.

Seis jóvenes, en su mayoría que cursaban con Miriam Cubas, testificaron este miércoles. En principio María V. dijo que aunque no era amiga de Miriam, la víctima era una buena chica que no tenia problemas con nadie. A su turno, Ivana S. dijo que Miriam era su mejor amiga y contó que tomaron tereré esa tarde en el colegio pero que a la vuelta ella se fue con otra amiga por otro camino, indicó que no sabía por dónde se había ido Miriam esa tarde.

Luego declaró Carlos D. que supuestamente le había comentado a su hermana que él vio en ese momento a uno de los imputados. Eso es lo que había dicho Beatriz V. que Florencia R. (hermana de Carlos D.) le comentó que Carlos vio a Cristian Vargas sentado al lado del cuerpo de Miriam. Pero esta historia cayó este miércoles cuando declaró Florencia R., hermana de Carlos, y dijo que su hermano nunca había dicho eso y que ella tampoco lo comentó.

Después declaró Fernando T. que era un vecino de Cristian Vargas, y dijo que lo vio pasadas las 16 horas esa tarde, cuando lo iba a buscar a su hermano. Dijo que vio a Cristian Vargas con otros chicos, pero que no sabe quienes eran los demás chicos.

La audiencia finalizó al mediodía, porque faltaron dos testigos que la policía está tratando de localizar para que concurran a declarar.

Con respecto a los testimonios de este miércoles, fuentes judiciales manifestaron que “lo interesante de hoy es que en el juicio muchas veces se aclaran las cosas, porque ahí están todos y se hacen las cosas rápido, entonces todos están preocupados por decir la verdad o aclarar las cosas que no estaban muy claras en la etapa de instrucción”.

“Lo cierto es que no quedó probado que Vargas estuviera sentado al lado del cuerpo de Miriam Cubas” detallaron.

Además indicaron que “todo suma algo para los intereses de las partes”, lo que habrá que ver es cómo lo utiliza cada uno después en los alegatos.

Cabe recordar que el debate oral y público en el Tribunal Penal 1 de Eldorado, integradopor los jueces Lyda Gallardo, Atilio León y la jueza de Cámara Civil Carla Bergotini, comenzó el 10 de junio con la lectura de la acusación a los tres imputados por el delito de “homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o más personas”.

Trasla lectura se pasó a un cuarto intermedio, para realizar una inspección judicial en el pinar de Puerto Piray (lindante al barrio Parque de esa localidad), donde fue hallado el cuerpo de Miriam Cubas, el martes 7 de abril de 2015, cerca de las 17 horas.

El juicio se retomó este lunes 24 de junio con la declaración de dos los imputados: Enzo Javier Alvez Da Silva (20) y Cristian Javier Vargas (22). En tanto que el tercer imputado: Ariel ‘Chinchulín’ Cardozo (24) se abstuvo de declarar. Además de los dos imputados, el lunes declararon dos testigos más: un agente de seguridad del predio y el padre de Miriam Cubas.

El martes siete testigos brindaron sus testimonio y este miércoles fueron seis, faltaron dos, que están tratando de ser localizados por la policía.

Este jueves continuará el debate donde está prevista la presencia de siete testigos más.