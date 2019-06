Alfredo Schiavoni reconoció que hubiera preferido establecer las candidaturas del Frente a través del consenso y no en las Paso

El primer precandidato a diputado nacional por el PRO, que en las PASO competirá contra listas de la UCR y Activar para definir el orden de las candidaturas dentro del Frente Juntos por el Cambio. Propone enriquecer la matriz productiva de la provincia para convertirla en productora de proteína animal. Reconoció que el 2 de junio quedó demostrado que el pueblo de Misiones en su enorme mayoría quiere un gobierno renovador pero advirtió que las próximas elecciones serán distintas.

Alfredo Schiavoni – Radio Libertad

Alfredo Schiavoni es uno de los primeros dirigentes que trabajó para extender al PRO a Misiones, cuando el partido de Mauricio Macri era un fenómeno local de Ciudad de Buenos Aires que todavía ni siquiera había ganado en ese distrito. Su militancia en ese espacio lo llevó a ser diputado provincial de 2013 a 2017, luego coordinador del Ministerio del Interior y autoridad partidaria. Ahora encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales del PRO, que competirá en las PASO con listas correspondientes a otras dos patas del frente: la UCR y el partido Activar, de Pedro Puerta.

Reconoció que hubiera preferido establecer las candidaturas del Frente a través del consenso, pero valoró que se le otorgue al soberano la posibilidad de ordenar a través del voto las candidaturas de Juntos por el Cambio. “Las PASO son para ver quienes creen los misioneros son los que mejor representan el cambio en nuestra provincia, quien creen que puede trabajar mejor por Misiones desde una banca en la Nación”, dijo.

De paladar negro

Remarcó que su trayectoria dentro de la política siempre estuvo ligada al PRO. “Allá por el 2006 ese fenómeno que se había dado en Capital Federal, en torno a la primera candidatura de Mauricio Macri a jefatura de gobierno, se empezó a pensar que ese espacio que era un fenómeno local de Capital Federal se extendiese a otros distritos. Con un amigo que trabajaba en Buenos Aires pero que es misionero y ahora es diputado provincial, Tati López Vedoya, empezamos a armar el PRO en Misiones”, recordó Alfredo Schiavoni.

La primera tarea fue formar una junta promotora para empezar a armar la pata de Macri en Misiones. “Pasaron diferentes vicisitudes hasta que el partido quedó conformado definitivamente como partido de distrito y en 2013 lo representé en la lista de diputados provinciales, que hasta ahora es la única elección de la que participé como candidato. Los misioneros me pusieron en la cámara de representantes y trabajamos intensamente en 2015 para que Mauricio fuera presidente. Ese año no fuimos en alianza con los radicales por desinteligencias de las que hay que hacerse cargo, pero con Mauricio presidente sorteamos esas instancias y a mí me designaron como coordinador del ministerio del Interior para nuestra provincia”, señaló el exdiputado provincial.

Explicó que su función desde entonces fue la de articulador entre la Provincia y el Gobierno nacional. “Tanto el presidente como el ministro Frigerio nos pidieron tener a cabeza abierta más allá de las banderías políticas. Tratar de generar cosas que le sirvan a la gente, desde ese lugar siempre tratamos de mantener con los intendentes una buena relación. Con la expresa instrucción de no ser un segundo gobierno en la provincia porque eso no conduce a nada, genera desinteligencias y hace perder tiempo. Eso le disgusta a la gente ver, políticos peleando, la sociedad sabe que nada bueno viene detrás de eso”, afirmó.

Cambiar la matriz para generar empleo

Desde mucho antes de militar en política, Schiavoni está relacionado con el sector productivo, de allí que la mayor parte de sus propuestas estén centradas en esa actividad. “En la actividad privada tengo una trayectoria en la forestoindustria, pero como misionero inquieto desarrollé otras actividades productivas, soy forestador, fui ganadero, incursioné por varios campos. Me parece que debemos trabajar en una matriz productiva que pueda absorber a la mano de obra económicamente activa, sin laburo no se puede salir para adelante, desde la política pública hay que generar las condiciones que faciliten esto. Hicimos un trabajo bastante intenso desde la Fundación Pensar para buscar distintas cadenas y ver cómo mejorarlas, cómo hacerlas más eficientes y cómo poder ampliar la base de la producción misionera para no estar atado solo a los cultivos perenes que son los que marcan la tendencia de la matriz productiva de misionera, tenemos bastante para mejorar en esa matriz”, consideró.

El precandidato a diputado nacional trabaja en la idea de transformar granos en proteína animal de alta calidad. “Es lo que hace todo mundo, tenés que plantar maíz y forraje para transformar la proteína vegetal en animal, eso supone planificación, algunos estudios, ensayos que ya estamos materializando con maíz para que en Misiones podamos producir a niveles parecidos a los de La Pampa Húmeda o los de Brasil. No hay que inventar nada, está todo descubierto, recorrimos mucho el estado de Santa Catarina establecimientos con una extensión promedio de 17 hectáreas, articulados en cooperativas abasteciendo al mercado interno y exportando potencia láctea, en producción porcina y de aves, hacia ese modelo queremos ir”, declaró.