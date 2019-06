PASO 2019: la UCR considera que tiene mayor representatividad para encabezar la lista de Juntos por el Cambio

Ricardo Andersen, uno de los pre candidatos a diputado nacional por la el frente Juntos por el Cambio y representante de la Unión Cívica Radical (UCR), dijo que dentro de su partido consideraron que debían encabezar la lista oficial para competir en octubre debido a que tiene mayor representatividad política y de cargos respecto a los demás espacios políticos, principalmente del PRO, partido del presidente Mauricio Macri, que postula a Alfredo Schiavoni.

Ricardo Andersen-Radio Libertad

“Por los resultados, sin haber sido buena la elección del 2 de junio, los candidatos del radicalismo han obtenido buenos resultados dentro del frente. Asimismo la convención nacional ha solicitado a los distintos distritos ampliar el bloque de los radicales dentro del Congreso”, señaló el dirigente oriundo de la localidad de Leandro N. Alem.

El 11 de agosto, el frente participará de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) para acomodar la lista que presentará en las elecciones generales del 27 de octubre. Competirán, además de Andersen y Schiavoni, el hijo del exgobernador y actual embajador en España, Ramón Puerta, Pedro, por el espacio Activar Misiones.

De igual modo, Andersen no quiso entrar en polémicas y advirtió que las PASO no implican una guerra entre candidatos sino la posibilidad de ampliar la oferta electoral dentro de Juntos por el Cambio. “Nosotros la desdramatizamos un poco porque no implica una guerra, no implica que alguien quede afuera , sino simplemente ampliar la oferta electoral dentro del frente lo que va terminar fortaleciendo el frente, no solamente para adentro sino en cantidad de votos”, se entusiasmó.

El dirigente radical recordó que hubo negociaciones para lograr una lista de consenso pero que todos los partidos que integran el frente se consideraban en condiciones de encabezar la lista y que a partir de la falta de acuerdo se decidió ir a las PASO, donde el voto definirá los lugares en la lista a través del sistema D´Hont. El candidato más votado será quien encabece la lista. “Una vez finalizadas las elecciones, uno va encabezar la lista y al resto le va tocar trabajar, ese el compromiso que tenemos todos de trabajar juntos para octubre”, concluyó Andersen.

Hubo muchas negociaciones para lograr una lista de conceso pero nosotros, digo por el radicalismo y los otros partidos creíamos que estábamos en condiciones de encabezar la lista de diputados nacionales. A partir de la falta de acuerdo en ese nombre surge la posibilidad de realizar esta competencia en las Paso.