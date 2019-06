El Gobernador presidió el acto por el Día de la Bandera en Candelaria acompañado por su par de Salta

El gobernador Hugo Passalacqua, encabezó este jueves en Candelaria el acto oficial por el Día de la Bandera y el 199° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano. El mandatario, acompañado por su par de Salta, Juan Manuel Urtubey recordó al creador de la bandera y también destacó el trabajo de héroes como el general Andresito y Juan Martín Miguel de Güemes.

En relación a Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y al General Andresito aseguró que “si no fuera por ellos no habría independencia, no habría Patria”. Agregó que es importante que esté el gobernador de Salta, porque “hay una conexión histórica entre Misiones, Salta y el país…La Patria necesitó de Güemes, de Andresito, y la Patria te va a necesitar Juan Manuel”, expresó dirigiéndose al Gobernador salteño.

Por su parte, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubuey, aseguró que siente alegría de acompañar a un gran amigo –en relación a Passalacqua-. Destacó al mandatario misionero por su capacidad y lo felicitó por su exitosa gestión y “hombría de bien que va contagiando a la Argentina”.