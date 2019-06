Consideran que Pichetto le puede dar consenso al gobierno nacional

El referente de Activar, Pedro Puerta, analizó la candidatura de Miguel Pichetto como vicepresidente del actual mandatario Mauricio Macri y dijo que al ser una figura del Peronismo que tiene una amplia mirada federal le puede dar una gran mano al gobierno nacional que viene golpeado por la situación económica del país. Además indicó que es una fórmula que claramente puede generar consenso y no como la de Fernández-Fernández ya que si no sos parte “te quedás afuera”.

Las repercusiones de la candidatura de Pichetto como vice anunciada ayer por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, también genera opiniones y rebotes en la provincia de Misiones. Lógicamente los primero en hablar son los dirigentes o políticos que están dentro de Cambiemos y uno de ellos fue Pedro Puerta en declaraciones al canal 8 de Posadas. Hoy con su espacio Activar, el joven consiguió en las últimas elecciones alrededor de doce bancas para concejales en distintos municipios de la provincia.

“Entiendo que ayuda a la búsqueda de consenso. La figura de Pichetto y su actitud, habla muy bien de lo que se viene para la Argentina. Esto nos da un manto de federalismo por su pensamiento”, dijo.

El hijo del ex gobernador misionero Ramón Puerta, consideró que la convocatoria del gobierno nacional al dirigente peronista es algo que le dará más participación federal al resto de las provincias ya que es un referente del PJ. Contrariamente a lo que puede pasar con la fórmula Fernández- Fernández. “Es más una fórmula de imposición. O venís conmigo o te dejo afuera”, sentenció.

Respecto a cómo ve a Cambiemos, partido de Macri al cual ingresó hace poco, dijo que las elecciones en Misiones no ayudaron pero no hay que bajarse del barco. “Si bien en momento de argentina con el gobierno no es bueno, tampoco hay que estar permanentemente colocando palos en la rueda y esto que pasó con Pichetto es una clara muestra que se quiere consenso. Hay que saber interpretar las urnas y el mensaje que se da en cada votación. Acá en la provincia no fueron buenos los resultados pero no te podes cambiar de canoa en la mitad del río”, agregó.

Consultado por la posibilidad de ser candidato a Diputado Nacional, el dirigente de Activar no lo confirmó pero tampoco dijo que no. “Jamás puse el cargo por encima de nada”, dando a entender que primero esperará que posición toma la UCR respecto a si irá o no a las PASO o respetará la decisión Nacional para ir con candidatos unificados.