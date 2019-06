“A mí me eligió el presidente y no al revés”, dijo Pichetto en referencia a la fórmula Fernández – Fernández

“Tengo que trabajar al lado de Macri, a la sombra”, dijo el senador peronista tras el anuncio del jefe de Estado de que el legislador lo acompañará en la fórmula.

“A mí me eligió el Presidente y no al revés”, dijo Miguel Ángel Pichetto, que cuestionó a Cristina Kirchner después de que Mauricio Macri anunciara que el senador peronista sería su compañero de fórmula. La chicana del legislador apunta a la fórmula K, ya que la exmandataria -en contra de la lógica- fue quien anunció a Alberto Fernández como precandidato a presidente del espacio kirchnerista.

Sin mencionar a su exjefa política, el extitular de bancada del peronismo en el Senado apeló a la polarización con el kirchnerismo. “Están en juego dos propuestas: la consolidación de un modelo democrático y, la otra, que expresa componentes complejos y autoritarios. Está en juego si la Argentina va a dejar de discutir tonterías, que otros países no discuten más, que es el modelo capitalista. La Argentina tiene que tener integración con los mercados”, afirmó.

Pichetto dijo que el país “requiere de un mensaje sincero sobre lo que puede y lo que no” y que la sociedad “es perspicaz e inteligente, y sabe que volver hacia atrás con políticas equivocadas constituye un fracaso”. En esta línea consideró que “hay posibilidades de tener un triunfo importante en las elecciones”.

Sobre el rol que tendrá en el caso de que Macri sea reelegido, Pichetto dijo que el vicepresidente “tiene que estar a la sombra del presidente, impulsar las políticas del Ejecutivo y acompañar las políticas de Estado que implemente el Presidente”. “A mí me eligió el presidente y no al revés”, indicó, en una referencia elíptica a Cristina, que contra la lógica fue quien anunció que acompañaría a Fernández en la fórmula K.

Explicó que la decisión de Macri de elegirlo como compañero de fórmula es el resultado de “un proceso de elaboración y de acercamiento” tras el viaje que hizo a Nueva York para darle una señal a los mercados. “Compartimos con Macri una visión del país y un camino de salida, de ser previsibles, de tener un orden fiscal, de acordar sobre un modelo de capitalismo ordenado para que la Argentina pueda crecer”, dijo el senador en diálogo con Radio Mitre. En este sentido recordó que la Argentina “tiene una serie de compromisos internacionales que afrontar”.

Pichetto dijo que además comparte con Macri la visión de integración al mundo. “Coincidimos también sobre la política internacional, que es una política muy eficaz que ha tenido Macri, una denominada diplomacia presidencial que permitió a la Argentina reconstruir relaciones con los principales países del mundo”, indicó el senador.

En referencia a su relación con el Presidente dijo que siempre tuvo un vínculo “correcto y respetuoso, basado en diálogos institucionales, en un marco de mucho respeto”. “Macri siempre me consideró, siempre me convocó a su mesa. Siempre tuvo la delicadeza de invitarme y presentarme en los eventos importantes, en las visitas de presidentes”, recordó.

“Debatiría con Cristina”

El senador peronista adelantó que asistiría a un eventual debate con la expresidenta. “Siempre he debatido y no tengo ningún temor”, dijo Pichetto, que indicó: “Si me invitan y existe ese escenario cuenten conmigo”.

Explicó que “jamás” rehuyó de un debate porque cree que el intercambio de posiciones políticas “enriquece la vida pública”. “Si hubiera un debate de vicepresidente no tengo ningún problema, tengo la mejor predisposición. Es más que saludable el debate”, insistió, en diálogo con radio La Red.

La consulta a Pichetto no es aislada, ya que la semana pasada Fernández puso en duda su asistencia al debate presidencial obligatorio -reglamentado por ley- al considerar que “no tiene sentido debatir con un mentiroso”, en una crítica elíptica a Macri.

En ese momento el precandidato presidencial K criticó: “¿Para qué sirvió el debate del 2015? Para que un manipulador engañe a la gente y llegue a la Presidencia mintiendo”, dijo Fernández, que consideró que “el mecanismo funcionaría si hubiese un sistema de castigo para el que miente”.

Fuente TN