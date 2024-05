Después del agónico 2-1 en la Copa Sudamericana, el plantel retomó el trabajo por la tarde en el predio de Conmebol para empezar a preparar el debut en la Liga Profesional contra Atlético Tucumán.

Después de unos 90 minutos sufridos y sin encontrar su mejor funcionamiento, el golazo de tiro libre de Edinson Cavani le dio tres puntos trascendentales al equipo de Diego Martínez para acomodarse y depender de sí mismo en el Grupo D.

La agónica victoria dejó una sensación de alivio puertas adentro, pero también fue un empujón de energía para ya empezar a pensar en lo que será el debut en la Liga Profesional con Atlético Tucumán.

¿La particularidad? El retorno a las prácticas fue esta tarde en Paraguay, donde el plantel permanecerá hasta este viernes, cuando finalmente emprenda la vuelta al país.

A eso de las 17, la delegación azul oro realizó trabajos de gimnasio y regenerativo en el Hotel Bourbon de Luque, para dirigirse a una de las canchas del predio de Conmebol y desarrollar la práctica en campo con el objetivo de que aquellos jugadores que menos minutos tuvieron puedan trabajar con normalidad.

¿Cómo sigue la logística de Boca?

A raíz del paro de este jueves que organizó la CGT y las complicaciones que eso conlleva, en el club decidieron pasar una nueva noche en Asunción, el viernes volver a entrenarse allí por la mañana y recién a las 15 emprender el retorno a Buenos Aires con mayor tranquilidad.

Por lo pronto, la información que llega desde Paraguay indica que no quedaron futbolistas xeneizes averiados tras el trabajoso triunfo ante Trinidense que lo dejó a tan solo dos puntos de Fortaleza y con el valor agregado de que ahora depende de sí mismo para llegar a la cima del grupo.

Se perfilan cambios en Boca para el debut en Tucumán

No hay descanso para Boca. El domingo a las 19.45 deberá visitar a Atlético Tucumán en el debut en la Liga Profesional, lo cual implica que los jugadores no tendrán días libres: el sábado se reunirán en Ezeiza para llevar adelante el último ensayo previo al partido y por la tarde viajarán a Tucumán. En principio, Martínez le daría descanso a la base del equipo y apelaría a un once con mayoría de suplentes.