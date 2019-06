Para Luis Pastori la fórmula Macri-Pichetto “es una muy buena jugada”

Conocido el binomio presidencial de Cambiemos, en la que el senador Miguel Angel Pichetto acompañará al presidente Mauricio Macri como aspirante a la vicepresidencia, el diputado nacional misionero del radicalismo, Luis Pastori, la consideró una muy buena fórmula, aunque admitió que personalmente le hubiese gustado un radical como acompañante del actual mandatario.

Luis Pastori- Radio República

Consideró que es una jugada política importante y “viene un poco a dar una suerte de respaldo al radicalismo en su Convención Nacional, que había aprobado la ampliación de Cambiemos y hay que leerla mirando el panorama político nacional, la incorporación de un peronismo democrático como el que expresa Pichetto. Gerardo Morales (Jujuy) a partir de su triunfo el domingo y (Alfredo) Cornejo (Mendoza) también venían reclamando la ampliación de Cambiemos, me parece que es una muy buena jugada acorde a los tiempos que estamos viviendo de una polarización que se prevé va a ser extrema, atento al acuerdo de (Sergio) Massa con el Kirchnerismo, así que nos jugamos el futuro del país en octubre ante una opción que el mismo Pichetto calificó de democracia versus anti democracia”, enfatizó el legislador en Radio República.

Admitió que personalmente le hubiese gustado ver un radical en la formula pero, “las veces que me consultaron siempre dije que nunca privilegiaba un nombre en la formula por encima de las cuestiones macro, como puede ser un acuerdo general, mucho más amplio donde el radicalismo sin ninguna duda va a ser parte desde otras funciones”.

Más adelante dijo que “obviamente no conocía el tema, me acabo de enterar como todos y bueno, las uvas se comen de a una, así que veremos cómo sigue esto pero me gusta la formula y en este nuevo armado el radicalismo puede aspirar a otros cargos que pueden ser muy importantes. Pero lo más importante no son los cargos sino un proyecto que consolide el país, Macri va a ser el primer presidente que termine un gobierno no peronista, que termine su mandato, pero mucho más relevante aun va a ser que no entregue el gobierno de nuevo al kirchnerismo que hubiese sido soplo un paréntesis entre dos gobiernos del K, no hubiese sido bueno, es una buena fórmula para concretar esto”.

Destaco además la figura de Pichettro como un peronista que supo dar gobernabilidad desde el Senado, donde “hizo un enorme aporte a la gobernabilidad con una tarea reconocida por todos, más allá de las diferencias que, de hecho las tenemos, muchas veces enfrentadas. Estamos viviendo una de las etapas en la historia del país en la que yo aporto a esta idea que es más importante el interés de la República que el interés partidario”.

EP/E.J.