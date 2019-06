El ex boxeador estadounidense que mató a 90 mujeres, ahora confesó otro femicidio

Samuel Little tiene 78 años y cualquiera que lo vea puede confundirlo con un anciano tranquilo. Pero no, se trata de un psicópata que había confesado ser el autor de 90 asesinatos de mujeres. Actualmente está internado y cumple prisión perpetua por una sentencia que le dictó la Justicia estadounidense en 2014. Sin embargo, ahora reveló una nueva historia en la que se hizo responsable sin ningún remordimiento de un brutal asesinato ocurrido en 1983.

A la Justicia de Estados Unidos le ha tomado décadas resolver el caso de una joven que apareció sin vida en Ohio hace 36 años. Pero hace unas horas, Little les dijo a las autoridades que él había matado a la mujer. El detective Jamie Onion le explicó a la prensa local que desde un principio sospechaban que se trataba de un homicidio. Además, expuso que según el relato del convicto el cuerpo de la muchacha pudo haber estado antes de que lo encontraran en el lugar de 2 a 5 años. Es por ello que al momento de fallecer, según el Sistema Nacional de Personas No Identificadas y Desaparecidas, la joven tendría entre 17 a 24 años.

Las autoridades indicaron que Little ofreció ese testimonio a cambio de un beneficio. Actualmente está en silla de ruedas y con malas condiciones de salud, por lo que pidió ser trasladado del centro de prisión de Los Ángeles -donde cumple tres cadenas perpetuas- hacia otro en Texas. Pero no era la primera vez que Little se confesaba ante la Justicia. A principios de 2018, cuando estaba recluido para cumplir condena, admitió ser el autor de 90 crímenes en 20 estados diferentes del país del norte en la década del ’70.

Las autoridades informaron que Little en sus años de juventud fue boxeador y también muy conocido por maltratar y golpear a las mujeres, generalmente prostitutas a quienes estrangulaba mientras se masturbaba. De acuerdo al FBI, muchas de las muertes no fueron investigadas como homicidios sino atribuidas a sobredosis, accidentes o causas naturales.

Little, un ex boxeador que mide casi dos metros de altura también conocido como Samuel McDowell, creció en Ohio, abandonó la secundaria y vivió una “vida nómada” en la que robaba cosas en tiendas o cometía hurtos para comprar alcohol y drogas. En el 2012 fue detenido en un refugio para indigentes en Kentucky y trasladado a California por una acusación por drogas. Luego se lo vinculó a varios asesinatos en Los Ángeles y finalmente fue condenado en Texas.

Fuente: La Mañana de Neuquén