A raíz del #ParoNacional, recomiendan evitar transitar por el puente Posadas-Encarnación

Es porque funcionará un solo carril de entrada y salida y podrían generarse largas filas en el cruce fronterizo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo este miércoles el sexto paro nacional por 24 horas contra las políticas del presidente Mauricio Macri, ante “el deterioro de la situación social” y “la pérdida del poder de compra de los salarios, las jubilaciones y las asignaciones sociales no se detiene”.

Además de la CGT, adhieren los casi 70 gremios del Fresimon -donde confluye la Corriente Federal de Trabajadores-, las tres CTA, la Multisectorial 21F, el “triunvirato piquetero” de movimientos sociales (CCC, Barrios de Pie, CTEP), el MASA, que reúne a una decena de gremios cegetistas, las 62 Organizaciones Peronistas del textil Hugo Benítez, la Confederación del Transporte, cámaras empresarias, organizaciones y partidos políticos de la oposición, entre otros.

La medida de fuerza impactará de distintas maneras a lo largo del país. En Misiones, no funcionarán bancos, transportes, no habrá expendio de combustibles, no se dictarán clases, entre otros efectos. “Tierra, agua y aire van a acatar esta medida de fuerza que la CGT expresa”, sentenció José Milcíades Giménez, Secretario General de la CGT provincial.

Quienes también se sumó a la jornada de reclamos fue el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA). Por esa razón funcionará un sólo carril de entrada y salida en la cabecera argentina del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas y Encarnación (Paraguay).

Ante el plegamiento a la huelga que hizo el SUPARA, recomiendan a las personas evitar ir desde la capital misionera hacia la ciudad paraguaya (o viceversa), para podrían generarse largas filas en el cruce internacional.

(L.D)