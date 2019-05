En Misiones Camioneros tendrá dos puntos para asistir a los trabajadores que se adhieran al paro de mañana

El Sindicato de Camioneros de Misiones dispondrá de dos postas en la provincia para asistir a los trabajadores que se adhieran al paro nacional previsto para mañana, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para reclamar por la situación económica que se vive en el país.

Nicolás Ferreyra, dirigente del Sindicato de Camioneros de Misiones en Radio Libertad

Los lugares de asistencia serán en San José, antes del cruce de las rutas nacionales 14 y 105, lugar ya tradicional para el gremio cada vez que hay una huelga nacional, y sobre la ruta nacional 12, en Puerto Piray, en inmediaciones de la planta de la empresa foresto industrial Arauco (ex Alto Paraná). “Se va acompañar a los que se adhieran al paro con la asistencia de comida, bebidas, agua caliente”, anunció Nicolás Ferreyra, integrante de la mesa sindical de Camioneros en la provincia.

Ferreyra añadió que generalmente todos los trabajadores se suman al paro y que aquellos que no se adhieren suelen directamente no cargar sus vehículos y quedarse en sus domicilios porque ya conocen la convocatoria a la medida de fuerza. “Es de manera voluntaria, el chofer mismo lo hace. Las empresas mismas saben que necesitan los reclamos para no perder como lo vienen haciendo”, agregó.

El dirigente gremial señaló además que el mes que viene comenzará la discusión paritaria a nivel nacional y estimó que con una inflación superior al 50%, desde la mesa nacional pedirán un aumento cercano a ese porcentaje.