Se incendia la histórica catedral de Notre Dame y se cayó su famosa aguja

Un incendio de importante magnitud se desató en la tarde de este lunes en la emblemática catedral de Notre Dame, en París. Mientras que por el momento se desconocen los motivos que provocaron el siniestro, un gran despliegue de bomberos intenta controlar las llamas, informan los medios locales.

Las primeras imágenes del templo afectado por el fuego comenzaron a circular cerca de las 14 (hora Argentina) en las redes sociales.

La policía cercó la zona y comenzó a desalojar a los numerosos turistas que se encontraban dentro del edificio.

Lanchas de prefectura por el río Sena marchaban hacia esa dirección y miles de personas miraban el tremendo espectáculo desde los puentes. Ambulancias y camiones de bomberos también llegaron hasta el lugar.

“Yo veo el fuego en el medio de las dos torres de Notre Dame. Un humo color amarillo, tóxico aparece en grandes nubes que cubren la Rive Gauche de Paris. Aparentemente es en el techo”, contó a Clarín Tomas de Diego, un argentino que trabaja en Francia y pasaba casualmente por el lugar.

La catedral es considerada uno de los grandes ejemplos góticos de la arquitectura. Comenzó a ser construida en 1160 y finalizó en 1260. Sufrió daños durante la revolución francesa.

Fires coming out of the #Notre_Dame cathedral. pic.twitter.com/zTxnf75nOS

— Firas El Echi (@FirasElEchi10) 15 de abril de 2019