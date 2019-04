Mañana comienza la venta minorista en Mercado Central de Misiones

El Mercado solidario abre sus puertas a partir de mañana a las 8hs. hasta el medio día con precios sin intermediarios.

Jorge Brignole, presidente del Mercado Central

Mañana iniciará el Mercado solidario, la apuesta del Mercado Central para la venta de productos minoristas, directos al consumidor final . La actividad será de martes a jueves de 8 a 12pm. y “se ofrecerán productos de origen provincial y extraprovincial que se comercializan habitualmente en el Mercado Central que venden por bulto cerrado, pero en este mercado solidario se venderá por kilo, tanto en frutas y hortalizas en precios muy accesibles”, en declaraciones del presidente de la entidad, Jorge Brignole.

El dirigente explicó que los consumidores son atendidos por gente del mercado central, esa diferencia será un beneficio para el comprador. “La idea del gobierno Provincial es que en el mercado solidario la gente pueda comprar frutas y hortalizas (…) son en días y horarios limitados”

Añadió que de esta forma se evita la intermediación para que los productos de la canasta alimentaria básica lleguen al consumidor final en precios más baratos. Sobre el horario informó que “Tenemos personal limitado por el momento no tenemos posibilidades de incrementar nuestros días de atención”.

Explicó que el tema precios es relativo por la temporalidad de los productos “hoy el precio de la uva cae porque hay una mayor oferta (…) siempre fue así”.

En términos de acompañamiento de inflación, precisó que no estuvo al mismo ritmo de la inflación “acá se venden productos altamente perecederos por ello el productor no puede incrementar altamente el producto porque corre el riesgo de no vender”, acotó.

Algunas ofertas

Frutas

Banana 29 pesos x kilo

Naranja 19 pesos x kilo

Pera 37 pesos x kilo

Manzana roja 50 pesos x kilo

Hortalizas

Cebolla 19.50 pesos x kilo

Mandioca 13.50 pesos x kilo

Morrón rojo 75.5 pesos x kilo

Morrón verde a 39 pesos x kilo

Papa blanca 18 pesos x kilo

Papa Negra a 12 pesos x kilo

Tomate redondo a 39 pesos x kilo

Zanahoria 16 pesos x kilo

