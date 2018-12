Para el ex intendente y presidente del Mercado Central, Jorge Brignole la crisis obliga a todos a salir a buscar precios

El ex intendente de Posadas y presidente del directorio del Mercado Central, Jorge Brignole, se refirió a varios temas que hacen a la actualidad económica, destacando los reacomodamientos de la clase media en medio de la crisis y en política mostrando sus diferencias con otros dirigentes y adelantando que estará colaborando en las elecciones donde “haga falta”.

Jorge Brignole, presidente del Mercado Central. Radio Municipal

Sostuvo que su diferencia con otros dirigentes radica en que desde su óptica, “hay que apuntar al trabajo, el trabajo es fundamental, la gente tiene que recuperar la cultura del trabajo, no todo se consigue gratis, el éxito se consigue con esfuerzo, hay que estudiar, hay que capacitarse y no se puede esperar acostado en la cama de su casa un plan social. Hay que enseñarle a los hijos a respetar, a trabajar, ser disciplinados”.

En una entrevista con Radio Municipal, recordó que cuando fue intendente de Posadas realizó una gran campaña para que, “los chicos no consuman alcohol, bueno ahora eso quedo viejo, hoy el consumo principal de la juventud es el consumo de drogas ilícitas, pero en su momento nosotros lo hicimos porque consideramos que era necesario para nuestra juventud y no nos equivocamos, hoy vemos todos los fines de semana como los chicos andan alcoholizados por la ciudad, protagonizando accidentes de autos, de motos etcétera”.

Respecto a la producción, Brignole explicó desde su visión de productor que lo que cambio es que termino el subsidio, “soy productor de cerdo, cuando estaba el gobierno kirchnerista teníamos subsidiado el maíz porque el maíz no se podía exportar, por lo tanto estaban obligados a vender al mercado interno y en el mercado interno no tenían la posibilidad de incrementar al precio porque si no, no vendían” y agregó que hoy el productor de maíz a lo mejor prefiere vender afuera porque le pagan en dólares que vender en el mercado interno, “eso significa que nosotros los que consumimos maíz para alimentación de ganado vamos a tener que ajustar los números y ser más eficientes en todo sentido a los efectos de que ese incremento que hubo en el precio del maíz no nos afecte la rentabilidad”.

Consultado sobre cómo afecta al consumo la actual situación económica, el ex intendente admitió que está resentido en algunos rubros y sectores comerciales y explicó que, “hoy en el Mercado Concentrador vemos una mayor presencia de sectores de clase media, empleados públicos que antes no aparecían, comerciantes de la clase media, antes eran clientes de otros supermercados, ese sector está yendo hoy al Mercado Concentrador. En nuestro caso no solamente que no bajamos la venta sino que aumentamos y consideramos que es producto de esta crisis que obliga a todos, inclusive a los de la clase media, a salir a buscar precios”.

Elecciones 2019

Respecto a la participación en la contienda electoral del año próximo, Brignole enfatizó que participará “sin ninguna duda, como hicimos el año pasado con una lista de la Renovación, siempre estamos colaborando, trabajando, aportando algo, para mi es una obligación colaborar con el partido al que pertenezco, si todos los funcionarios públicos pensáramos de la misma manera seguramente sería mucho más fácil ganar una elección, pero tenemos una nueva dirigencia una nueva militancia que ve la militancia de otra forma. Vamos a estar a la expectativa de lo que vamos a hacer, lo que tangamos que hacer vamos a hacer, no me pesa ser candidato o no ser candidato”.

Sobre las perspectivas de un frente nacional para enfrentar a Cambiemos en las presidenciales, el ex intendente se mostró entusiasmado con “el frente que se formó con los gobernadores del que participo Hugo Passalacqua, me parece interesante porque es una tercera vía una opinión distinta, una visión distinta de la realidad y de las soluciones en comparación con el kirchnerismo y con el Gobierno actual. Me parece interesante que estos gobernadores hablen de mantener un déficit adecuado, es un cambio de mentalidad, hay que eliminar la inflación que mayormente castiga al pobre, lograr que no haya inflación significa darle una mano a los que menos tienen, eso tenemos que aprender”.

Por último admitió que habría que modificar la ley de coparticipación, pero lo consideró prácticamente imposible, muy difícil, porque nadie quiere resignar lo que hoy recibe.

